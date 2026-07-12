KKTC Başbakanı Üstel: Doğal gaz mutabakatı Rum tarafını rahatsız etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte imzaladığımız 'KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı'nın Rum tarafını rahatsız etmesi bizim açımızdan zaten beklenen bir durumdur. Kıbrıs Türk halkına insanlık dışı ambargoları ve izolasyonları dayatan zihniyetten de bu beklenirdi" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan "KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı"na ilişkin Rum tarafının yaptığı açıklamalara yazılı açıklamayla cevap verdi. Rum tarafının mutabakat zaptını "yasa dışı" olarak nitelendirmesinin kendileri açısından beklenen bir tutum olduğunu ifade eden Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte imzaladığımız 'KKTC'ye Doğal Gaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı'nın Rum tarafını rahatsız etmesi bizim açımızdan zaten beklenen bir durumdur. Kıbrıs Türk halkına insanlık dışı ambargoları ve izolasyonları dayatan, hatta elinden gelse nefes almamızı dahi şikayet konusu haline getirecek zihniyetten de bu beklenirdi" ifadelerini kullandı.

"Onlar 'yoksunuz' diyorlar diye yok olmadık ve asla olmayacağız"

Rum Dışişleri Bakanlığı'nın mutabakat zaptını "yasa dışı" olarak nitelendirdiğini ve Türkiye'yi şikayet edeceklerini açıkladığını hatırlatan Ünal Üstel, "Yıllardır söylüyoruz, söylemekten de asla vazgeçmeyeceğiz: Ne isterlerse yapsınlar, onlar 'yoksunuz' diyorlar diye yok olmadık ve asla olmayacağız" dedi.

KKTC Başbakanı Üstel, Kıbrıs Rum liderliğinin Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını kabul etmek zorunda olduğunu belirterek, "Kıbrıs Türk halkının meşru temsilcilerinin aldığı kararların ve attığı imzaların da yasadışı veya geçersiz olmadığını öğrenmek zorundadırlar. Dün olduğu gibi bugün de uluslararası anlaşmalarımızı yapmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

"Sırada doğal gaz, elektrik ve fiber optik altyapı projeleri var"

Türkiye'den KKTC'ye su teminini sağlayan Asrın Projesi'ni hatırlatan Üstel, "Ada'ya Türkiyemizden 'Asrın Projesi' ile gelen su, bunun en somut kanıtıdır. Sırada doğal gaz, elektrik ve fiber optik altyapı projeleri vardır" dedi.

Rum tarafına çağrıda bulunan Ünal Üstel, "Kıbrıs Rum liderliğine tavsiyemiz, adaya kazandırdığımız bu asrın projelerinden kendilerinin de yararlanmasıdır. Açıkça çağrıda bulunuyorum. Bırakın şikayet etmeyi, gelin bu imkanlardan siz de yararlanın. Halkınızı gelecekte asla gerçekleşmeyecek hayallerle oyalamayın" ifadelerini kullandı.

Rum halkının su ve enerji konusunda ciddi sıkıntılar yaşadığına işaret eden Üstel, "Biz bu insani ve doğal kaynakları paylaşmaya ve iş birliğine hazırız" açıklamasını yaptı.

Erdoğan'ın çağrısını hatırlattı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Buradan Güney Kıbrıs'a çağrı yapıyoruz; susuz kaldığınızda size de su verebiliriz. Elektriğiniz tükendiğinde elektrik de verebiliriz. Doğrusu üzülüyoruz. Tankerlerle su getiriyorlar, paslı paslı su içiyorlar. Tertemiz Anamur suyunu içerler" sözlerine de yer verdi.

Üstel'den Rum yönetimine çağrı

Üstel, "Bilsinler ki; Kıbrıs Türk halkı su, elektrik ve doğal gaz ile Ada'nın parlayan yıldızı olacaktır. Hiçbir inkar, hiçbir tehdit ve hiçbir karalama kampanyası bu gerçeği değiştiremeyecek ve engelleyemeyecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı olarak benim de çağrım aynıdır. Bırakın gece gündüz Kıbrıs Türk halkını şikayet etmeyi. Gelin, bu insani projelerden siz de yararlanın. Halkınıza sürdürülebilir su ve enerji kaynağı sağlayın. Hem Ada'nın doğal zenginliklerini koruyun hem de çok daha çevreci bir anlayışla enerji üretimine geçin" dedi. - LEFKOŞA