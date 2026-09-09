KKTC Başbakanı Üstel: "Derin sularda arama kabiliyetine sahip bir arama-kurtarma gemisi daha çalışmalara dahil edilecek"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından kayıp kişilere ulaşılması amacıyla yürütülen arama kurtarma çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini belirterek, Ankara'da gerçekleştirilen temaslar sonucunda derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanımlara sahip bir arama kurtarma gemisinin daha çalışmalara dahil edilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan "Filo Jet" isimli yolcu gemisinde kaybolanlar için devam eden arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Üstel, "Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından kayıp insanlarımıza ulaşmak amacıyla yürüttüğümüz arama kurtarma çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir" dedi.

"Bundan sonraki süreçte atılacak yeni adımları belirledik"

Dün Ankara'da gerçekleştirilen temaslara değinen Üstel, "Dün Ankara'da, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz başkanlığında, ilgili bakanlıkların, Türk Deniz Kuvvetlerinin, teknik heyetlerin ve özel kurum temsilcilerinin katılımıyla önemli toplantılar gerçekleştirdik. Bugüne kadar yapılan çalışmaları değerlendirdik, bundan sonraki süreçte atılacak yeni adımları belirledik. Kayıp insanlarımıza ulaşma konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile kararlılığımız tamdır" dedi.

"Bir arama kurtarma gemisi daha çalışmalara dahil edilecek"

Ankara'daki toplantılar sonucunda arama-kurtarma çalışmalarına yeni teknik kapasitenin dahil edilmesinin kararlaştırıldığını açıklayan Üstel, "Gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda, derin sularda arama kabiliyetine ve özel teknik donanımlara sahip bir arama kurtarma gemisinin daha çalışmalara dahil edilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu gemi yarın İstanbul'dan hareket ederek kaza bölgesine doğru yola çıkacaktır. Geminin hafta sonu veya hafta başında adamıza ulaşarak çalışmalara başlaması öngörülmektedir" dedi.

"TCG Işın arama faaliyetlerini sürdürüyor"

Arama-kurtarma çalışmalarında görev yapan Türk Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin son durumuna ilişkin de bilgi veren Üstel, TCG Işın'ın tüm mürettebatıyla kaza bölgesindeki faaliyetlerine devam ettiğini, TCG Alemdar'ın ise rutin teknik bakım ve ikmal amacıyla limanına döndüğünü belirtti. Üstel, "Havadan, karadan ve denizden kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Amacımız nettir. Kayıplarımıza ulaşmak" dedi.

"Yeni teknik kapasiteyi devreye alarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz"

Denizin derinliği, bölgenin şartları ve batığın durumunun çalışmaların zaman almasına neden olduğunu ifade eden Üstel, arama imkanlarının genişletildiğini vurgulayarak, "Denizin derinliği, bölgenin şartları ve batığın durumu nedeniyle arama çalışmalarının zaman gerektirdiği bir gerçektir. Ancak imkanlarımızı genişleterek, yeni teknik kapasiteyi devreye alarak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu süreçte çok sayıda kurum ve kuruluş da çalışmalarımıza önemli katkı sağlamaktadır" dedi.

"Adli Tıp Kurumu kimliklendirme, yüz tanıma ve DNA tespitlerine destek sağlıyor"

Türkiye kurumlarının çalışmaların ilk gününden itibaren sürece destek verdiğini belirten Üstel, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ilk günden bu yana tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu da kimliklendirme, yüz tanıma, DNA tespitleri ve adli süreçlere önemli destek sağlamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliğimiz, Büyükelçimiz ve Büyükelçilik personeli de ilk günden itibaren sürecin her aşamasında yanımızda olmuş, koordinasyona önemli katkı sağlamış ve sağlamaya devam etmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Üstel, "Kayıp insanlarımıza ulaşma çabamıza ilk günden bu yana güçlü destek veren başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz olmak üzere, tüm bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara halkımız adına bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.