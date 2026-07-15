KKTC Başbakanı Üstel'den AB'ye doğal gaz projesi tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC Başbakanı Üstel'den AB'ye doğal gaz projesi tepkisi

15.07.2026 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, AB Temsilcisi Kaja Kallas'ın Türkiye ile imzalanan doğal gaz boru hattı mutabakatına ilişkin açıklamalarını reddederek, projenin hiçbir baskıyla durdurulamayacağını ve Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakları doğrultusunda Türkiye ile iş birliğinin süreceğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Türkiye ile KKTC arasında imzalanan doğal gaz boru hattı mutabakatına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, "Hiçbir siyasi baskı veya tehdit bu projeyi durduramayacaktır. Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak, enerji bağımsızlığını güçlendirecek ve gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakacak her projeyi Türkiye ile tam bir dayanışma içinde hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın Türkiye ile KKTC arasında imzalanan doğal gaz boru hattı mutabakatına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Başbakan Üstel, "Avrupa Birliği, yıllardır Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını tamamen yitirmiş, yalnızca Rum tarafının tezlerini tekrar eden siyasi bir aktör haline gelmiştir. Bu nedenle Kıbrıs Türk halkının meşru hakları konusunda vereceği hiçbir siyasi mesajın bizim açımızdan bir hükmü bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Bize ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ne de Avrupa engel olabilir"

Türkiye ile daha önce enterkonnekte elektrik sistemi konusunda da protokol imzaladıklarını hatırlatan Üstel, fizibilite çalışmalarının tamamlanmasına rağmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin girişimleri nedeniyle projenin Avrupa Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri Ağı (ENTSO-E) onay sürecinde bekletildiğini belirtti. Üstel, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın koordinasyonu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın çalışmalarıyla doğal gaz boru hattı projesi hayata geçirilecektir. Burada bize ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ne de Avrupa engel olabilir" dedi.

Kaja Kallas'ın açıklamalarının Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını yok saydığını ifade eden Üstel, "Kıbrıs Türk halkının kendi ülkesinde, kendi topraklarında ve Anavatan Türkiye ile yapacağı enerji, altyapı ve ekonomik iş birliği anlaşmaları tamamen kendi egemenlik yetkisinin bir sonucudur. Bu konuda ne Avrupa Birliği'nin ne de başka herhangi bir tarafın onayına ihtiyaç vardır" değerlendirmesinde bulundu.

"Proje, enerji arz güvenliğini ve bölgesel refahı güçlendirecek stratejik bir adımdır"

Türkiye ile imzalanan doğal gaz mutabakatının Kıbrıs Türk halkının enerji güvenliğini ve ekonomik kalkınmasını hedeflediğini vurgulayan Üstel, "Bu proje hiçbir ülkeye karşı değildir, aksine Doğu Akdeniz'de istikrarı, enerji arz güvenliğini ve bölgesel refahı güçlendirecek stratejik bir adımdır" dedi.

Doğu Akdeniz'de enerji kaynaklarının çatışma değil iş birliği unsuru olması gerektiğini belirten Üstel, Rum tarafına enerji konusunu siyasi gerilim aracı haline getirmemesi çağrısında bulundu. Rum yönetiminin uzlaşı yerine çatışmayı, iş birliği yerine ise şikayet siyasetini tercih ettiğini söyleyen Üstel, Avrupa Birliği kurumları üzerinden Kıbrıs Türk halkının kalkınmasını engellemeye yönelik girişimlerin sonuçsuz kalacağını ifade etti. Üstel, Avrupa Birliği'nin bölgede barış ve istikrar istiyorsa tek tarafın tezlerini savunmak yerine Kıbrıs Türk halkının varlığını, iradesini ve özden gelen haklarını da görmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamasının sonunda Türkiye ile yürütülen enerji, su, ulaştırma ve altyapı projelerinin kararlılıkla süreceğini kaydeden Üstel, "Doğal gaz boru hattı projesi bu vizyonun önemli bir parçasıdır ve hiçbir siyasi baskı veya tehdit bu projeyi durduramayacaktır. Kıbrıs Türk halkının refahını artıracak, enerji bağımsızlığını güçlendirecek ve gelecek nesillere daha güçlü bir ülke bırakacak her projeyi Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir dayanışma içinde hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Ünal Üstel, Politika, Ekonomi, Türkiye, Kıbrıs, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Başbakanı Üstel'den AB'ye doğal gaz projesi tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı
Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat İstanbul’da yarın bu yollar kapalı olacak Trafiğe çıkacaklar, işe gidecekler dikkat! İstanbul'da yarın bu yollar kapalı olacak
Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.’si bunda nasıl duruyor Depozito uygulamasında ilk kavga çıktı: 10 kişinin T.C.'si bunda nasıl duruyor?
Pakistan’da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti Pakistan'da şiddetli yağışlar nedeniyle evin çatısı çöktü,11 kişi hayatını kaybetti
5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı 5 milyon emeklinin gözünü çevirdiği görüşmeler başladı
Metrobüs yarın FSM Köprüsü’nü kullanacak Metrobüs yarın FSM Köprüsü'nü kullanacak

10:26
Öğretmen, polis, vaiz, doktor İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
Öğretmen, polis, vaiz, doktor! İşte hesaplara yatacak zamlı memur maaşları
10:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Beyannamesi: 15 Temmuz ruhu diri kaldığı müddetçe...
10:07
Haluk Levent’in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
Haluk Levent'in ifadesinde dikkat çeken detay: Pis bir zaafım var
08:23
Haluk Levent’in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 23 şüpheli adliyeye sevk edildi
08:16
İrade de bizim zafer de İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
İrade de bizim zafer de! İstikbale yön veren gecenin 10. yılı
07:59
İşte Haluk Levent’in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
İşte Haluk Levent'in ilk ifadesi: Yolsuzluk değil, usulsüzlük yaptım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 11:06:21. #.0.3#
SON DAKİKA: KKTC Başbakanı Üstel'den AB'ye doğal gaz projesi tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.