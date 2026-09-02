KKTC Başbakanı Üstel: Girne'de batan geminin yeri tespit edildi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan geminin yerinin tespit edildiğini duyurdu. Açıklama, geminin konumu ve kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgileri içeriyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında batan geminin yerinin tespit edildiğini açıkladı.
Kaynak: İHA
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