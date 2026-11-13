KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "Geçiş noktalarına ilişkin taleplerimizden vazgeçmedik"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs meselesine ilişkin izlediği politikada değişiklik olmadığını belirterek, "Geçiş noktalarına ilişkin taleplerimizden vazgeçmedik" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, katıldığı bir canlı yayında Kıbrıs meselesindeki gelişmeleri, Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'ni, Birleşmiş Milletler (BM) gözetimindeki üçlü görüşmeleri ve yaklaşan seçim sürecini değerlendirdi. Erhürman, Kıbrıs meselesine ilişkin tutumunun değişmediğini belirterek, "Bir yıl önce ne söylediysek o yolda gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs meselesine ilişkin dört maddelik metodolojisinden vazgeçmediğini belirten Erhürman, siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık ve en az bir olumlu oy konularının yaklaşımının temel unsurları olduğunu söyledi. Erhürman, "Cumhurbaşkanı olalı bir yıl oldu. 'Benim bir metodolojim var' diyordum. Birinci maddem siyasi eşitlik, birinci unsuru ise dönüşümlü başkanlıktı. İlk toplantıda siyasi eşitliğin olacağı ilan edildi. 'Bu, benim dört maddelik metodolojimin üçte biridir' dedim. Dönüşümlü başkanlık ve en az bir olumlu oy da bu metodolojinin unsurlarıdır. Ben hala aynı noktadayım" dedi.

Dört maddelik metodolojiyi müzakere masasının çözüme ulaşması amacıyla ortaya koyduğunu kaydeden Erhürman, süreci Türkiye ile tam istişare içerisinde yürüttüklerini vurguladı. Erhürman, son üçlü görüşmenin ardından Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayı da hatırlattı.

"Hristodulidis görüşmeyi kabul etmedi"

Antalya'da düzenlenen COP31 Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erhürman, zirvede yaşananların beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine yaklaşık bir ay önce davet iletildiğini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'e ise davetin organizasyon sekreteryasından gönderildiğini belirten Erhürman, "Davetin iletilme usulleri, karşılamaları da yansıtıyor. Aile fotoğrafında yer almayacağımızı biliyorduk. Bu, şu anda var olan statükonun fotoğrafa yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Zirve kapsamında Hristodulidis ile görüşme yapılması konusunun daha önce gündeme geldiğini açıklayan Erhürman, "Son görüşmede, 'İkimiz de Antalya'da olacağız, orada bir görüşme yapabiliriz' dedim. Sayın Maria Angela da 'Genel Sekreter de orada. İsterseniz görüşebilirsiniz' dedi. Hristodulidis kabul etmedi. Gerekçe olarak vakitlerinin yeterli olmadığını söyledi" diye konuştu.

KKTC'nin uluslararası statüsüne ilişkin mevcut duruma da değinen Erhürman, "COP31 Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılmasaydı, zaten biz orada olamayacaktık. Statü bu. Değişmesi gerektiğini söylediğimiz statü de bu" dedi.

Erhürman, zirve kapsamında gerçekleştirdikleri temasların ise beklentilerinin ötesinde olumlu geçtiğini ifade etti.

"Kıbrıs Türk tarafının verdiği bir şey yok"

BM gözetiminde gerçekleştirilen son üçlü görüşme öncesinde gündeme getirdiği ve "oyun değiştirici" olarak nitelendirilen öneriye ilişkin de konuşan Erhürman, söz konusu önerinin Kıbrıs Türk tarafına herhangi bir kayıp getirmediğini savundu. Erhürman, "Burada Kıbrıs Türk tarafının verdiği bir şey yok. Masada konuşulmayan şeyler bile Rum basınına beş dakikada sızar. Bunun sızmaması, sızdırmadıklarını gösteriyor. Sızdırılmadığına göre benim basın toplantısında söylediğim gibi diplomasiye bir şans vermemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Önerinin ayrıntılarının kamuoyuna açıklanmamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Erhürman, "Sızdırıldığı takdirde Rum basınından 'Niye bunu kabul etmedin?' sorusu gelecek. Benim için önemli olan iş yapmaktır. Bırakalım, belki bizi bir sonuca ulaştırır" dedi.

Önerinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapılacak üçlü görüşmede de gündemde olacağını açıklayan Erhürman, "Bu önerinin Kıbrıs Türk tarafına bir şey kaybettirmesi söz konusu değil. Guterres'le yapılacak üçlü görüşmede bu öneri masada olacak. BM bu öneriye olumsuz bakmadı. Bu, bir şekilde onların da gündeminde olan bir şey" diye konuştu.

"Geçiş noktalarına ilişkin taleplerimizden vazgeçmedik"

Yeni geçiş noktalarının açılması konusundaki gelişmeleri de değerlendiren Erhürman, Haspolat, Kiracıköy ve Eylence'ye ilişkin taleplerin gündemden çıkarılmadığını belirtti. Erhürman, "Beklentiyle sonucu doğru değerlendirmek lazım. Haspolat, Kiracıköy ve Eylence konularından vazgeçip, sadece Gambo ile Akıncılar'ı açıyoruz deseydik durum başka olurdu. Ama biz bunları üçlü görüşmeye bırakıyoruz dedik" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı tarafsız ve bağımsız olmaya devam edecek"

KKTC'de gerçekleştirilecek seçimlere de değinen Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının seçim sürecinde herhangi bir siyasi tarafın yanında yer almayacağını vurguladı. Erhürman, "Cumhurbaşkanlığı, bu süreçte de tarafsız ve bağımsız olmaya devam edecek" dedi.