KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti - Son Dakika
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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Milli Meclisi'nde alınan Kıbrıs Dostluk Grubu kurulması kararı nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti. Tatar, Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde KKTC-Azerbaycan Dostluk Grubu'nun ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.

06.04.2024 19:35
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Milli Meclisi'nde alınan Kıbrıs Dostluk Grubu kurulması kararı nedeniyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın Azerbaycan Milli Meclisi'nde alınan KKTC ile parlamentolararası ilişkilerin geliştirilmesi için KKTC-Azerbaycan Dostluk Grubu kurulması kararı nedeniyle Aliyev'e teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamaya göre, Aliyev, Kıbrıs Dostluk Grubu'nun Azerbaycan ve KKTC arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti - Son Dakika

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