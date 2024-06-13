KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta'da Gül Bahçelerini Ziyaret Etti

Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyarette bulunmak üzere geldiği Isparta'da gül bahçelerini ziyaret etti. Gül çiçeği hakkında yetkililerden bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Gül bir kültürdür. Isparta ile aramızdaki bağlar bu iletişim çağında daha da yakınlaşmıştır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent beldesinde bulunan gül bahçelerini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, gül çiçeğinin yetiştirilmesi hakkında GÜLBİRLİK yetkililerinden bilgi aldı. Ziyarette Cumhurbaşkanı Tatar ve beraberindeki heyete Isparta Valisi Aydın Baruş eşlik etti. Gül bahçelerinde basın mensuplarına açıklama yapan Ersin Tatar, Isparta'da gülün yetiştirildiğini sürekli duyduğunu ama ilk kez ziyaret etme fırsatı bulduğunu belirterek, "Tabiatımızın bütün bu güzelliklerinin korunması ve geleceğe taşınması çok önemli. Gül bir kültürdür, elbette ekonomik boyutu da vardır ama Isparta'nın değerlerine sahip çıkmaktır. Bu vesileyle eski Cumhurbaşkanımız merhum Süleyman Demirel'i de anmak istiyorum çünkü Kıbrıs davasında büyük hizmetleri geçmiştir. Isparta ile aramızdaki bağlar bu iletişim çağında daha da yakınlaşmıştır" dedi. Cumhurbaşkanı Tatar konuşmaların ardından GÜLBİRLİK Genel Müdürlüğü Gül Yağı Üretim Tesisleri'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından Ersin Tatar'a GÜLBİRLİK Genel Müdürlüğü tarafından gül ürünleri sepeti hediye edildi. - ISPARTA