KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs\'ta barış anlaşması ancak egemenliklerin tanınmasıyla olur

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Kıbrıs'ta bir barış anlaşmasına imza atılacaksa, bir anlaşmaya hep birlikte razı olacaksak, bu mutlak surette karşılıklı olarak egemenliklerin tanımasıyla olacaktır." dedi.
Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere kente gelen Tatar, beraberindekilerle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Kapıçam Şehir Mezarlığı'nı ziyaret etti.
Tatar, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan depremin "asrın felaketi" olarak nitelendirildiğine işaret ederek, hayatını kaybedenleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.
Böyle bir acının yeniden yaşanmaması için dua ettiklerini belirten Tatar, bundan sonraki süreçte yapılaşmanın fay hatları dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğini dile getirdi.
Depremden sonra Kahramanmaraş'a geldiğini ve Kıbrıs Türk halkı adına taziyelerini ilettiğini kaydeden Tatar, birinci yılında da Kıbrıs'ta düzenlenen törende kayıpları anarak ana vatanın acısını paylaştıklarını anlattı.
Bugün de 104 yıl önce Kahramanmaraş'ta verilen mücadeleyi anmak üzere kentte bulunduğunu dile getiren Tatar, şöyle konuştu:
"Kahramanmaraş halkıyla ortak tarihimiz ve geçmişimiz vardır. Büyük milletin evlatları olarak sizler Fransızlara karşı, biz orada İngilizlere ve Rum-Yunan ikilisine karşı büyük mücadeleler verdik. Şu anda Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk devleti olarak orada bir bakıma serhat bekçileri olarak, daha güvenilir bir gelecek için, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi güvenliği için çalışıyoruz. Çünkü KKTC, Türkiye'ye sadece 60 kilometre uzaklıktadır. Ama Yunanistan 1000 kilometre uzaklıktadır. AB'nin merkezi 2000 kilometre uzaklıktadır. Bizim şu anda yürütmekte olduğumuz siyaset, egemen eşitlik ve eşit uluslar. Evet Kıbrıs'ta bir barış anlaşmasına imza atılacaksa, bir anlaşmaya hep birlikte razı olacaksak, bu mutlak surette karşılıklı olarak egemenliklerin tanımasıyla olacaktır."
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