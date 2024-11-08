KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun\'da Temaslarda Bulundu

Politika

SAMSUN (İHA) – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da temaslarına başladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve temaslarda bulunmak için dün akşam saatlerinde Samsun'a geldi. Sabah Samsun Valiliği'ne gelen Cumhurbaşkanı Tatar, resmi törenle karşılandı. Polis tören takımını selamlayan Tatar, ardından da Velilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tatar'a Samsun Valiliği ziyareti sırasında Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve protokol üyeleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da kurum ziyaretlerinin yanı sıra basın mensupları ile söyleşi yapacak, Kıbrıs gazileri ile bir araya gelecek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) konferans verecek ve rektörlüğü ziyaret edecek. - SAMSUN