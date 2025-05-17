KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon'da Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika
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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon'da Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi Açıklaması

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon\'da Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Terörsüz Türkiye ve bunun getireceği bir takım ekonomik açılımla Türkiye daha da güçlenecektir.

17.05.2025 20:50
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Terörsüz Türkiye ve bunun getireceği bir takım ekonomik açılımla Türkiye daha da güçlenecektir." dedi.

Ersin Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şubesini ziyaretinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümünün kutlanacağını belirterek, "Bu bir tarihtir. Bu, bir milletin kendi tarihinde görmek istediği çok büyük bir şan ve şöhretin ifadesidir. Çünkü bağımsızlığa ve hürriyete kavuşmak herkese nasip olmaz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, dünyada çeşitli çatışmalar, her türlü insan haklarına aykırı hareketler olduğunu ve bütün dünyanın seyrettiğini vurguladı.

Tarihini bilmeyen milletlerin yok olmaya mahkum olduğunun altını çizen Tatar, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü sürekli olarak karşı karşıya bulunduğunuz zihniyet, saldırgan bir zihniyet. Sizleri yıkmak, sizlerin birlik ve beraberliğini bozmak için her türlü sinsi ve gayri ahlaki taarruza geçebilecek nitelikteki zihniyete karşı kendi insanlarımıza, özellikle gençlerinize nereden nerelere gelindiğini, ne gibi fedakarlıklar yapıldığını sürekli olarak hatırlatmak lazım ki tarihte tekrar hatalara düşülmesin."

Tatar, Türkiye'nin garantörlüğünün önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Anavatan Türkiye'nin garantörlüğünün bizim için ne kadar önemli olduğunu savundum. 1974'te barış ve huzur getiren Türk askerinin adada her zaman var olması gerektiğini savunan bir kişi var. Ben de şahsen çok büyük saldırılarla karşı karşıyayım. Benimle İngiltere, Avrupa, Rum uğraşabilir. Topyekun hepsiyle, anavatanım Türkiye'nin desteğiyle mücadele ediyorum. Biz insan haklarına, evrensel değerlere, uygarlığa, barışa, huzura, istikrara inanan insanlar olarak kendi geleceğimiz için mutlak surette geçmişin acılarını yaşamamak için Türkiye'mizin, anavatanımızın garantörlüğünün devamı, aynı zamanda 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adadaki varlığı bizler için hayati ve gerçekten çok önemli bir değere sahiptir. Çünkü aksi takdirde geleceğimiz tehlikeye girerdi. Bu siyaseti sürdürürken her zaman, her vesileyle sizlerle buluşmak, hasret gidermek, kucaklaşmak, sizleri tekrar anmak çok kıymetli."

"Terör belası Türkiye'ye çok büyük maliyetler getirmiştir"

KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın, " Girne'den yol bağladık Anadolu'ya" sözünü hatırlatan Tatar, Trabzon'da Girne Koleji'nin açılışıyla, onun bir bağlantısını daha gerçekleştirildiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anda Türkiye'ye Kıbrıs'tan baktığımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı'nın da başında terörsüz bir Türkiye bende çok büyük bir heyecan yaratmıştır. Ta evvelden bu terör belası Türkiye'ye çok büyük maliyetler getirmiştir. Millet için hem maneviyat hem şehitler hem ekonomik bir takım büyük faturalar ve bazılarının işine geldiği için bunu sürekli olarak körüklemişlerdir. Şu anda inşallah terörsüz Türkiye ve bunun getireceği bir takım ekonomik açılımla Türkiye daha da güçlenecektir."

Tatar, geçen haftalarda KKTC'de Selçuk Bayraktar'ın girişimleriyle TEKNOFEST gerçekleştirildiğini belirterek, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli kurum ve kuruluşlarının havacılık, uzay sanayisi ve teknoloji alanında büyük başarı gösterdiğini vurguladı.

Türkiye Cumhuriyetinin başarılarının KKTC'ye de daha güçlü bir toplum ve daha güçlü bir gelecek olarak yansıyacağına değinen Tatar, şu değerlendirmede bulundu:

"Dolayısıyla 51 yıl önce sizlerin Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türkünün kavuştuğu özgürlük ve bağımsızlık bundan sonraki süreçte ekonomik başarılarla, gençlerimizin, yeni nesillerin gelecekte çok daha güçlü bir şekilde geleceğe taşıyabilmeleri için bu çalışmalar çok değerlidir. Güçlü milletin bireyleri ve evlatları olarak bütün bu inançla geleceği şekillendirmektir. Çünkü dünyada çatışmalar, kavgalar devam ediyor. Biz Kıbrıs'ımızda ve bu coğrafyada barışı, huzuru, istikrarı koruyabiliyorsak bütün bunlar çok büyük başarıdır. Çünkü çok büyük tehlikeler karşımızda olabilir. Bütün bunları başarabilmek büyük bir devlet, güçlü bir devlet ve dolayısıyla saygın bir geleceğin anahtarıdır."

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu, ziyaret anısına Cumhurbaşkanı Tatar'a çeşitli hediyeler takdim etti.

Tatar, temasları kapsamında KKTC Trabzon Başkonsolosu Fatma Demirel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i de ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Trabzon'da Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

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