Tatar'dan Yangında Şehit Olanlar İçin Taziye

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir'deki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan işçiler için taziye mesajı yayımladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Eskişehir'deki orman yangınında şehit olan 10 orman işçisi ve gönüllü için taziye mesajı yayımladı. Tatar, Türkiye ile dayanışma içinde olunduğunu vurguladığı açıklamasında, "Eskişehir'de meydana gelen orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden orman işçilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle her alanda olduğu gibi orman yangınlarıyla mücadele konusunda da anavatan Türkiye ile tam bir dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyorum. İnanıyorum ki Türkiye, mevsim ve iklim şartları nedeniyle yaygınlaşan bu afetlerle mücadeleyi kısa sürede başarıyla sonuçlandıracaktır" ifadelerini kullandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp Afyonkarahisar sınırına sıçrayan yangında 19 orman çalışanı ve 5 Arama Kurtarma Derneği (AKUT) mensubu 24 kişi aniden yön değiştiren rüzgar ile alevler tarafından çevrelenmiş, 5 orman çalışanı ve 5 AKUT mensubu şehit olmuştu. - LEFKOŞA