KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi\'ni Gezdi

Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şahinbey Belediyesi tarafından Gaziantep'e kazandırılan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni gezdi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve beraberindeki heyete, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni gezdirdi. Başkan Tahmazoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a ve Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın'a caminin özellikleri ile ilgili bilgi verdi. Heyet, daha sonra caminin içerisinde bulunan Millet Kıraathanelerinde ders çalışan çocuklarla sohbet etti.

"Çok güzel bir cami olmuş"

Gaziantep'e yakışır bir cami olduğunu ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Muhteşem bir cami olmuş. Şehre değer katan bir eser olmuş. Şahinbey Belediye Başkanımız, Türkiye'nin en büyük ikinci camisini yapmış. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

"KKTC Cumhurbaşkanımızı ağırladık"

Başkan Tahmazoğlu, Tatar'ı ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Şehrimizi ziyaret eden KKTC Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar, Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'ni ziyaret etti. Kendisiyle birlikte camimizde bulunan Milet Kıraathanelerini gezdik. Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi'nin özelliklerinden bahsettik. Kendisini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk" diye konuştu. - GAZİANTEP