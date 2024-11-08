KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da Temaslarına Başladı - Son Dakika
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Politika

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da Temaslarına Başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, resmi temaslar için Samsun'a geldi. Valilik ziyaretiyle başlayan programı kapsamında Kıbrıs gazileriyle bir araya gelecek ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde konferans verecek.

08.11.2024 21:49
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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da temaslarına başladı

SAMSUN - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Samsun'da temaslarına başladı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve temaslarda bulunmak için dün akşam saatlerinde Samsun'a geldi. Sabah Samsun Valiliği'ne gelen Cumhurbaşkanı Tatar, resmi törenle karşılandı. Polis tören takımını selamlayan Tatar, ardından da Velilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tatar'a Samsun Valiliği ziyareti sırasında Vali Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve protokol üyeleri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Samsun'da kurum ziyaretlerinin yanı sıra basın mensupları ile söyleşi yapacak, Kıbrıs gazileri ile bir araya gelecek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde konferans verecek ve rektörlüğü ziyaret edecek.

Kaynak: İHA

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