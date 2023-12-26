KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye\'nin güvenlik meselelerine hizmet eden bir gelişme olarak Doğu Akdeniz\'de egemen bir Türk devletinin olmasını vurguladı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, " Doğu Akdeniz'de egemen bir Türk devletinin olması ve yaşaması Türkiye'nin de güvenlik meselelerine büyük hizmet eden bir gelişmedir." dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamlarında ziyaret etti. Belediye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Tatar'a Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy birliği ile aldığı kararla fahri hemşehrilik beratı verildi.

Tatar, Denizli programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi, Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) ve EkoAvrasya Vakfı'nın ev sahipliğinde kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla buluştu.

Konuşmasında, 1974'te Mehmetçiğin adaya çıkmasıyla Kıbrıs'ta yeni bir dönemin başladığını anlatan Tatar, KKTC'nin kalıcı, bağımsız bir Türk devleti olmasının Türkiye için de büyük bir kazanım olduğuna işaret etti.

İki ülke arasındaki güçlü bağları koparmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Tatar, Türk askerinin adadan çekilmesini amaçlayarak kendilerini maceraya ve yokluğa sürükleyen, Türkiye'yi de Doğu Akdeniz'den dışlamayı hedefleyen politikaları reddettiklerini dile getirdi.

Bu davanın Türkiye Cumhuriyeti'yle yürütülen ortak ve milli bir politika olduğunu anımsatan Tatar, şöyle konuştu:

"Doğu Akdeniz'de egemen bir Türk devletinin de olması ve yaşaması Türkiye'nin de güvenlik meselelerine büyük hizmet eden bir gelişmedir. Elbette Kıbrıs Türk halkının kendi istiklali ve istikbali için de. Dolayısıyla ben hep Türkiye'yle ilişkilere çok önem veriyorum. Türk halkı ile muhabbetlerimizi, ilişkilerimizi, kültürel, ekonomik, sosyal ilişkilerimizi geliştirelim. Genç nesillerimizin birbirlerini daha iyi tanımaları ve milli değerlere, maneviyat ve kültüre sahip çıkacak şekilde bir gelecek inşa etmeleri en büyük temennimiz. Bunun için artık bu iletişim çağında sık sık buluşmalar, görüşmeler ve toplantılarla bağları öyle bir pekiştirelim ki artık bunları kimsenin koparmaya gücü yetmesin."

Hatıra fotoğrafıyla sona eren etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Catlık ve EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de katıldı.