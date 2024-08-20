KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Adalet Bakanı Tunç, Kıbrıs Gazileri ile akşam yemeği programında konuştu
Bartın'da düzenlenen akşam yemeği programında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Adalet Bakanı Selçuk Tunç, Kıbrıs Gazileri ile bir araya geldi. Programda konuşan Tatar ve Tunç, Kıbrıs Barış Harekatı'nda gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlık için gazilere teşekkür etti ve onların her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.
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21.08.2024 13:17:37. #1.11#
SON DAKİKA: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Adalet Bakanı Tunç, Kıbrıs Gazileri ile akşam yemeği programında konuştu - Son Dakika
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