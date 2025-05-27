KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Öztürkler, Bakanı Şimşek'i kabul etti - Son Dakika
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Politika

KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Öztürkler, Bakanı Şimşek'i kabul etti

KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Öztürkler, Bakanı Şimşek\'i kabul etti
27.05.2025 12:45
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile gerçekleştirdiği görüşmede "KKTC konusu Türkiye'de siyaset üstü bir konudur.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile gerçekleştirdiği görüşmede "KKTC konusu Türkiye'de siyaset üstü bir konudur. KKTC konusu her şeyin üzerindedir. Bizim dayanışmamız ve birliğimiz tartışmasız bir konudur" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Şimşek, kabulün ardından heyetiyle birlikte Cumhuriyet Meclisi'nin yeni hizmet binasını da ziyaret etti. Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, kabul sırasında yaptığı açıklamada, "Güçlü Türkiye Cumhuriyeti, güçlü KKTC demektir. Türkiye'den sizler buraya geldikçe bizlere güç veriyorsunuz. Bu güç ile biz de çalışmalarımıza daha azim ve istekle devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. Şimşek'i Cumhuriyet Meclisi'nde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Öztürkler, yeni hizmet binasının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleriyle Anavatan Türkiye tarafından inşa edilerek KKTC'ye armağan edildiğini aktardı. Yeni binada verimli çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Öztürkler, bu yapının uluslararası konferanslara da ev sahipliği yapacağını dile getirdi. Öztürkler ayrıca, emeği geçen herkese teşekkür ederek, Türkiye'de uygulanan ekonomik politikaların disiplinli ve başarılı olduğuna şahit olduklarını söyledi. Türkiye'nin kaliteli büyüme ve sürdürülebilir ekonomi hedefiyle attığı adımlara dikkat çeken Öztürkler, "Türkiye Cumhuriyeti'mizin güçlü altyapısı, güçlü ekonomik göstergeleri ve uygulamış olduğunuz program, bizlere de geleceğe dair anlamlı bir şekilde bakmamıza neden oluyor" dedi. Zorlu bir dönemden geçildiğini belirten Öztürkler, dünyada savaşlar, küresel tehditler ve yüksek enflasyonla karşı karşıya kalındığını ifade etti.

"Kalbimiz her zaman KKTC ile birlikte atıyor"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise KKTC'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "KKTC konusu Türkiye'de siyaset üstü bir konudur. KKTC konusu her şeyin üzerindedir. Bizim dayanışmamız ve birliğimiz tartışmasız bir konudur. Kalbimiz her zaman KKTC ile birlikte atıyor. En güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Buranın gelişmesi, kalkınması Türkiye'nin menfaatinedir ama Türkiye'nin de bunu başarmak için ne gerekiyorsa yapmaktadır. Güç birliğimiz, birlikteliğimiz ve dayanışmamız en temel konudur" ifadelerini kullandı. Şimşek, yeni yerleşke için hayırlı olsun dileklerini ileten Şimşek, yapının KKTC'ye yakışan bir kompleks olduğunu belirtti.

Dünyada önemli dönüşümlerin yaşandığı bir süreçten geçildiğine dikkat çeken Şimşek, "İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan kural bazlı ve çok taraflı model, şu anda çatırdıyor. Yeni bir dünya düzeni için bir konjonktürün içindeyiz" dedi.

Şimşek, gün içinde yapılacak çalışma toplantılarından birinin, küresel meydan okumaların olduğu dönemde Türkiye ve KKTC'nin geleceği üzerine olacağını belirtti. "Dünyadaki meydan okumaları ülkelerimiz açısından nasıl fırsata dönüştürürüz. Esas olarak ona odaklanmış durumdayız. Çünkü sorunlar aynı zamanda fırsatları içeriyor. Fırsat penceresinden daha çok bakıyoruz" diyen Şimşek, ekonomik gücün diğer alanlara da olumlu yansıdığını ifade etti. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Öztürkler, Bakanı Şimşek'i kabul etti - Son Dakika

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