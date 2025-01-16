KKTC'den ABD'nin Silah Satışına Tepki - Son Dakika
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Politika

KKTC'den ABD'nin Silah Satışına Tepki

KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin GKRY'ye silah satışını eleştirdi ve sağduyu çağrısı yaptı.

16.01.2025 15:35
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah satışı kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Rum tarafının savaş çığırtkanlığına çanak tutan ülkeleri, bir kez daha bu hareketlerinin sonucunu hesaplayarak hareket etmeye ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Ada ve bölge üzerindeki hassas dengelerin olumsuz yönde etkilenmesi kimsenin çıkarına hizmet etmeyecektir" denildi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne silah satışı kararını sert bir dille eleştirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "ABD Başkanlığı tarafından bu açıklamanın 'dünya barışına' katkı sağlamak amacıyla yapıldığının öne sürülmesi en diplomatik tabirle trajikomiktir" denildi.

"Mutlu Barış Harekatı, bölgedeki barış ve huzurun yegane teminatıdır"

GKRY'nin ada üzerinde "mağduriyet" algısı oluşturarak, silahlanma yarışını tırmandırdığına dikkat çekilen açıklamada, bu silahlanma faaliyetlerinin bölgesel istikrarı tehdit eden bir savaşa hazırlık niteliğinde olduğu belirtildi. Rum tarafının 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türk halkına yönelik katliamlar gerçekleştirdiği ve adayı kan gölüne çevirdiği hatırlatılan açıklamada, "Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına karşı uyguladığı bu zulümler her ne kadar uluslararası toplum tarafından 'toplumlar arası çatışmalar' denilerek örtbas edilmeye çalışılsa da, yaşanan acılar Kıbrıs Türk halkının belleğindeki yerini muhafaza etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin 1974 yılında gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı, adada dökülen kanı durdurmuş ve bugün bölgedeki barış ve huzurun yegane teminatıdır. Dolayısıyla Rum tarafının bir güvenlik tehdidi bulunduğu söylemi inandırıcılıktan uzak bir iddiadır" ifadeleri kullanıldı.

"Rum tarafının savaş çığırtkanlığına çanak tutan ülkeleri, sağduyulu olmaya davet ediyoruz"

ABD'nin aldığı kararın GKRY'nin silahlanma faaliyetlerini daha da artıracağına vurgu yapılan açıklamada, "Rum tarafının özellikle son dönemde yaptığı ikili askeri iş birliklerinin adada ve bölgede yol açabileceği tehlikeli durum konusunda ilgili tüm taraflara defalarca yaptığımız uyarıların dikkate alınmaması son derece talihsizdir. Rum tarafının savaş çığırtkanlığına çanak tutan ülkeleri, bir kez daha bu hareketlerinin sonucunu hesaplayarak hareket etmeye ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Ada ve bölge üzerindeki hassas dengelerin olumsuz yönde etkilenmesi kimsenin çıkarına hizmet etmeyecektir" denildi.

"Gerekli tüm adımları ana vatan Türkiye ile birlikte atmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır"

Gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedilen açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin korunması için gerekli tüm adımları ana vatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte atmaya devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmamalıdır" ifadeleri yer aldı.

Biden, dünya barışını teşvik edeceğini savunmuştu

ABD Başkanı Joe Biden, dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) silah dahil askeri satışlara ve eğitime izin veren karara imza atmış, GKRY'ye savunma malzemeleri ve savunma hizmetleri sağlanmasının "ABD'nin güvenliğini güçlendireceğini ve dünya barışını teşvik edeceğini" savunmuştu. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika KKTC'den ABD'nin Silah Satışına Tepki - Son Dakika

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