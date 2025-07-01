KKTC Diplomatik Temasları Artıracak - Son Dakika
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Politika

KKTC Diplomatik Temasları Artıracak

01.07.2025 17:28
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Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin diplomatik temaslarını artıracağını ve uluslararası diyaloğu sürdüreceklerini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC olarak diplomatik temasların artırılacağını belirterek, "Temaslarımızı ve çalışmamızı diplomatik seferberlik anlamında sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart ile bir araya geldi. Tatar, bir saat süren görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Tatar, 16-17 Mart'ta Cenevre'de yapılan 5+1 toplantısının devamı niteliğinde Temmuz ayında New York'ta 5+1 toplantısı yapılacağını hatırlattı. Görüşmede, tutuklamalara ilişkin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Hristodulidis ile bazı sorunlar yaşandığını da belirtti. Cenevre görüşmelerinde 6 başlıkta ilerleme sağlanması amacıyla BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in yeniden görevlendirildiğini açıklayan Tatar, bugüne kadar istenilen ölçüde bir ilerleme sağlanamadığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdiğini belirterek, "Bu dönemde yaşadığımız hayal kırıklıklarını ifade ettim. Ama biz yine de diyalog, temas ve yapıcı duruşumuzdan hiç vazgeçmedik" dedi.

Yeni siyasette 3D vurgusu: Temas, Ticaret ve Ulaşım

Yeni siyaset anlayışının gerekliliklerine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, 3D (Direk temas, direk ticaret, direk ulaşım) çerçevesinde ilerleme olması durumunda resmi müzakerelere geçilebileceğini ifade etti. Rum tarafı ile 12 farklı komite aracılığıyla diyalogların sürdüğünü açıklayan Tatar, "4.5 yılda ne yapıldı?" şeklindeki eleştirilere şu yanıtı verdi:

"4.5 yılda çok şey yapıldı. Yeni bir vizyon ortaya kondu, uluslararası anlamda iki devletliliğin gerekçelerini ve Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin çok önemli olduğunu, bir saygınlık kazandığımızı anlattık."

Ortak zeminin bulunamaması diplomatik kazanım

BM raporlarında ortak zeminin olmadığının kayıtlara geçmesinin diplomatik kazanım olduğunu vurgulayan Tatar, Türk tarafına yıllardır uygulanan ambargo ve haksızlıkların artarak devam ettiğini de uluslararası toplumla paylaştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Tatar, dik duruş, onurlu ve güçlü bir gelecek için Kıbrıs Türk tarafının ayrı bir halk, ayrı bir devlet ve ayrı bir otorite olarak temaslarını sürdürmesinin önemine dikkat çekti. Tatar, "16-17 Temmuz tarihinde New York'ta genişletilmiş 5+1 görüşme için orada hazır olacağımızı teyit ettik. Tabii Türkiye ile de istişare ettik. Bayan Holguin ile Londra'dayken bir telefon görüşmem oldu" dedi.

"Doughty ile görüştüm"

İngiltere temaslarını da değerlendiren Tatar, "Stepen Doughty ile de görüştüm. Yani bu 5+1 görüşmede İngiltere'yi temsil eden AB Bakanı ile geçen cuma günü İngiltere'de görüşmem oldu ve kendisine bütün az önce sizlere aktardıklarımı anlattım, paylaştım" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası diyaloğumuzu sürdürüyoruz"

Holguin'in Kıbrıs, Ankara, Atina, Brüksel ve Londra'da temaslarda bulunduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, "Dolayısıyla sürekli olarak uluslararası diyaloğumuzu sürdürmekteyiz" dedi.

Azerbaycan ziyareti

Cumhurbaşkanı Tatar, bu akşam Azerbaycan'a gideceğini, yarın temaslarının olacağını belirterek, " Hankendi'de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın bir gözlemci üyesi olarak, KKTC olarak orada olacağız. Tabii bizim böyle toplantılara katılmamız bizler için bir statü meselesidir. Dolayısıyla ben bir kez daha Azerbaycan hükümetine ve Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e beni de bu toplantıya davet ettikleri için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Doğu Akdeniz'deki varlık ve potansiyelin sürdürülmesi için KKTC'nin diğer devletlerle iş birliğini artırması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, "Gerek ticaret, gerek turizm, gerek yükseköğrenim ve çeşitli farklı hizmetler sektöründe KKTC'nin bu ülkelerle diyalog ve temasını artırmak durumunda olduğunu da belirteceğim" ifadelerini kullandı.

Ambargoların hafifletilmesi çağrısı

Cumhurbaşkanı Tatar, ambargoların, kısıtlamaların ve engellemelerin hafifletilmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan'da Hankendi şehrinde bu talepleri diğer ülkelerle paylaşacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC olarak diplomatik temasların artırılacağını belirterek, "Temaslarımızı ve çalışmamızı diplomatik seferberlik anlamında sürdürmeye devam ediyoruz" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, New York, Politika, Dünya, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC Diplomatik Temasları Artıracak - Son Dakika

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