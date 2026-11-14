KKTC Dışişleri Bakanı, Türkiye desteğini iki devletli çözümün güvencesi saydı - Son Dakika
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KKTC Dışişleri Bakanı, Türkiye desteğini iki devletli çözümün güvencesi saydı

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KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 43'üncü kuruluş yıl dönümü mesajında Türkiye'nin desteğini egemen eşitlik ve iki devletli çözümün en büyük güvencesi saydı. Ertuğruloğlu, KKTC'nin özgürlük ve güven ortamının teminatı olduğunu belirterek kahramanları andı.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'nin desteğinin egemen eşitlik ve iki devletli politikanın en büyük güvencesi olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC'nin kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine, egemenlik haklarına ve Türkiye ile dayanışmasına dikkat çekerek, "Devletimiz, özgürlük ve güven ortamında yaşamamızın teminatıdır" ifadelerini kullandı. KKTC'nin Kıbrıs Türk halkının onurundan ve egemenliğinden taviz vermeyeceğinin en somut kanıtı olduğunu belirten Ertuğruloğlu, bağımsız devletin halkın verdiği mücadelenin bir sonucu olduğunu vurguladı. Ertuğruloğlu, kuruluş yıl dönümü mesajında, "Varoluş mücadelemizin ve egemenliğimizin sembolü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yılını büyük bir coşku ve gururla kutlamanın onurunu yaşıyoruz" dedi. Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve güven içerisinde yaşamasının temel güvencesinin KKTC olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, halkın onurlu mücadelesinden ve Türkiye'nin desteğinden aldıkları güçle hak ve menfaatleri korumayı sürdürdüklerini kaydetti.

"Türkiye'nin desteği iki devletli politikamızın en büyük güvencesidir"

Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına verdiği desteğin önemine işaret eden Ertuğruloğlu, bu desteğin egemen eşitlik ve iki devletli çözüm politikasının en büyük güvencesi olduğunu belirtti. Kıbrıs Türk halkının geleceğinin güvence altına alınması ve KKTC'nin daha müreffeh yarınlara taşınması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ertuğruloğlu, Türkiye ile dayanışmanın geçmişte olduğu gibi bugün de devam ettiğini vurguladı. Ertuğruloğlu, Türkiye ile her şart altında omuz omuza yürümeye devam ettiklerini belirterek devletin güçlendirilmesi ve halkın refahının artırılması için kararlılıkla çalıştıklarını kaydetti.

Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ı andı

KKTC'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine öncülük eden isimleri de anan Ertuğruloğlu, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andı. Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinde fedakarlık gösteren gazilere, halka ve her şartta KKTC'nin yanında yer alan Türkiye'ye teşekkür ederek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: İHA
Tahsin ErtuğruloğluDış PolitikaDiplomasiPolitikaTürkiyeKıbrısGüncelSon Dakika

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