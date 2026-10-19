KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, TÜRKPA 15. Genel Kurulu'nda KKTC'yi temsil edecek - Son Dakika
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KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, TÜRKPA 15. Genel Kurulu'nda KKTC'yi temsil edecek

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KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, 19-20 Ekim 2026'da Bişkek'te düzenlenecek TÜRKPA 15. Genel Kurulu'na katılmak üzere Kırgızistan'a geldi. Öztürkler'in Genel Kurul'da KKTC'yi temsil ederek hitap etmesi bekleniyor; toplantıda yapay zeka ve teknolojik gelişmeler ele alınacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu'na katılmak üzere Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'e geldi.

Kırgızistan, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 15. Genel Kurulu'na ev sahipliği yapıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 19-20 Ekim 2026 tarihlerinde başkent Bişkek'te düzenlenecek 15. Genel Kurul'a katılmak üzere Kırgızistan'a geldi. Manas Uluslararası Havalimanı'na ulaşan Öztürkler'i Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem, KKTC Bişkek Temsilcisi Tahir Osman Tahir ve diğer yetkililer karşıladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un resmi uçağıyla geldi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un resmi uçağıyla Bişkek'e ulaşan Öztürkler, Türk dünyasının parlamento başkanlarını bir araya getiren zirvede KKTC'yi temsil edecek.

Öztürkler TÜRKPA Genel Kurulu'na hitap edecek

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in Genel Kurul kapsamında katılımcılara hitap etmesi bekleniyor. Türk dünyasında parlamentolar arası iş birliğinin ele alınacağı toplantıda, yapay zeka ve teknolojik gelişmelerin yasama faaliyetlerine etkileri ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

Öztürkler'in Bişkek'teki temaslarını tamamlamasının ardından 21 Ekim Çarşamba sabahı KKTC'ye dönmesi öngörülüyor.

Türk dünyasının parlamento başkanları Bişkek'te buluşuyor

"Yapay Zeka ve Teknolojik İlerleme Çağında Türk Dünyasında Parlamentolar Arası İşbirliği" ana temasıyla gerçekleştirilecek TÜRKPA 15. Genel Kurulu, Türk dünyasının parlamento başkanlarını aynı çatı altında buluşturacak. Genel Kurul'a KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'in yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahibe Gafarova, Kazakistan Kurultay Başkanı Aybek Dadebay, Kırgızistan Parlamentosu Başkanı Marlen Mamataliev ve Özbekistan Ali Meclisi Senatosu Başkanı Tanzila Narbayeva katılıyor.

KKTC heyetinde UBP VE CTP milletvekilleri yer alıyor

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki heyette, Cumhuriyet Meclisi İdare Amiri ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Yasemin Öztürk ile Başkanlık Divanı Üyesi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Şifa Çolakoğlu bulunuyor.

Kaynak: İHA
Meclis BaşkanıUluslararasıKırgızistanYapay ZekaDiplomasiPolitikaKıbrısDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: KKTC Meclis Başkanı Öztürkler, TÜRKPA 15. Genel Kurulu'nda KKTC'yi temsil edecek - Son Dakika
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