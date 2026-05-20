KKTC'nin Enerji Arzı Güçleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KKTC'nin Enerji Arzı Güçleniyor

KKTC\'nin Enerji Arzı Güçleniyor
20.05.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC'nin enerji güvenliğini artırmak için projelere devam edeceklerini belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "KKTC'nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) enerji arzına ilişkin atılması gereken adımlar, önceliklerimiz arasında yer almakta olup, bu konudaki girişimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ana gündemini enerji alanındaki iş birliğin oluşturduğunu belirterek, KKTC'nin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve enerji altyapısının daha sağlam bir yapıya kavuşturulması yönünde yürütülen çalışmaları ele aldıklarını söyledi. Yılmaz, "Ada'nın enerji arz güvenliğine dönük olarak KKTC'de gerçekleştirilen saha incelemeleri ve görüşmeler neticesinde, EÜAŞ aracılığıyla Eylül 2024 itibarıyla 5 mobil santral Ada'da tesis edilmiştir. Geçen yıl 2 mobil santralin daha KKTC'ye sevkiyatının tamamlanmasıyla birlikte devreye alınan mobil santral sayısı 7'ye ulaşmıştır. Böylece, her biri 25 megavat gücündeki santraller vesilesiyle KKTC'nin giderek artan elektrik ihtiyacının sağlıklı şekilde karşılanabilmesi sağlanmaktadır. Bu santrallerin tüm bakım ve onarımları Türkiye tarafından karşılanmaktadır. KIB-TEK (Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu) bünyesinde yer alan dizel makinelerin bakım, onarım ve arıza tamirleri de belirli dönemlerde 2 ülke arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması aracılığıyla karşılanmıştır" diye konuştu.

'KISA SÜREDE YATIRIM AŞAMASINA GEÇECEĞİZ'

Yılmaz, KIB-TEK'in ihtiyaç duyduğu akaryakıtın navlun bedelinin de anlaşma kapsamında karşılandığını vurgulayarak, "Bu saydığım yatırım ve projeler ile özellikle yaz döneminde Ada'da yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Tüm gayretimiz KKTC vatandaşlarının ve işletmelerinin daha güçlü bir enerji altyapısına kavuşması içindir. Bu çerçevede orta-uzun vadede KKTC'nin enerji arzını güvence altına alacak projeleri hayata geçirmekte kararlıyız. Ada'daki enerji arz güvenliğinin sağlanması kapsamında; Kablo ile Elektrik Projesi ve bu proje ile ilgili uzun vadeli perspektifimizi koruyarak, Türkiye ile KKTC arasında karşılıklı doğal gaz tedarik imkanı sağlayacak doğal gaz boru hattı kurulmasına yönelik bir anlaşmanın hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere farklı alternatifler üzerinde muhataplarımız ile birlikte çalışıyoruz. Projenin, enerji alanındaki iş birliğimizi stratejik bakımdan daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inanıyoruz. KKTC'nin enerji arzına ilişkin atılması gereken adımlar önceliklerimiz arasında yer almakta olup, bu konudaki girişimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Doğal gaz konusunda başlattığımız çalışmaları tamamlayarak kısa süre içinde yatırım aşamasına geçilmesini öngörüyoruz" dedi.

'GAYEMİZ, DOĞU AKDENİZ'İN YILDIZI OLMASI'

KKTC'nin kendine yeterli, küresel dönüşümleri takip eden ve uyum sağlayabilen, rekabet gücü yüksek bir ekonomiye kavuşması için çabaladıklarını söyleyen Yılmaz, "Gayemiz; KKTC'nin güçlü altyapısıyla; turizmiyle, üniversiteleriyle, AR-GE merkezleriyle, bilişim vadileriyle Doğu Akdeniz'de parlayan yıldızı haline gelmesidir. Bu yolda 10 yıllardır süren haksız izolasyonlar bizi yıldırmamakta, aksine dayanışma irademizi perçinlemekte, çalışma azmimizi güçlendirmektedir. Zira bu güzel ülkenin ve insanlarının ihyası, bizim milli davamızın mütemmim cüzüdür. Türkiye, tüm kurum ve kuruluşlarıyla tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanındadır. Bundan sonra da her daim yanında duracak, Kıbrıs Türk halkının hürriyetinin ve refahının muhafazası yönünde ahdi ve tarihi sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeye devam edecektir. Milli davamız Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle omuz omuza, adalet mücadelemizi var gücümüzle sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'ADALET YOLCULUĞUNDA GÜÇLENİYORUZ'

Yılmaz ayrıca "Uluslararası sularda Sumud filosuna İsrail yönetiminin yaptığı hukuksuz müdahalelere destek veren Rum tarafı, insani değerler ve uluslararası hukuk anlamında nasıl bir zihniyete sahip olduğunu göstermektedir. Ancak biz tüm bunlara rağmen Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle çıktığımız bu adalet yolculuğunda, yola güçlenerek devam ediyoruz. Kıbrıslı Türklerin derdini, mutluluğunu, gururunu ve mücadele azmini her daim yüreğinde hisseden Türk milleti, bu yolda azim ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.

'ANADOLU'NUN DESTEĞİ, KKTC'NİN ENERJİSİNİ YÜKSELTECEK'

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise Türkiye'den KKTC'ye enterkonnekte elektrik hattı çekilmesine yönelik imzalanan projenin yanına Türkiye'den çekilecek boru hattı ile KKTC'ye doğal gaz getirilmesi projesini de eklediklerini söyledi. Üstel, "'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun en görkemli projeleri arasında yer alacak bu stratejik adımı, inşallah hep birlikte hayata geçiriyoruz. Asrın projesi ile Anadolu'dan KKTC'ye su gelmişti. Şimdiyse yüzyılın projeleriyle Türkiye'den KKTC'ye elektrik ve doğal gaz geliyor. Su geldi, hayat değişti. Şimdi enerji ve doğal gaz ile KKTC'nin geleceği değişecek. Anadolu'nun desteği, KKTC'nin enerjisini yükseltecek" dedi.

Kaynak: DHA

Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Politika KKTC'nin Enerji Arzı Güçleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet’i gençlere emanet edeceğiz Özgür Özel: Siyaset çok yaşlı, Cumhuriyet'i gençlere emanet edeceğiz
Önder Özen Beşiktaş’a geri döndü Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü
TFF, Süper Lig’de 2025-26 sezonunu tescil etti TFF, Süper Lig'de 2025-26 sezonunu tescil etti
Trump: İran’a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz
Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında Öğrencileri staj yapıyor gibi gösterip haksız kazanç sağladılar: 12 kişi gözaltında
Fenerbahçe’de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi: İmzalar atıldı Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi: İmzalar atıldı
Şampiyon Fenerbahçe arsaVev, kupasını kaldırdı Şampiyon Fenerbahçe arsaVev, kupasını kaldırdı

14:39
Temas kuruldu Sergen Yalçın’ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
Temas kuruldu! Sergen Yalçın'ın yerine kupa canavarı hoca geliyor
14:06
Almus Barajı’nda taşkın alarmı Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı
14:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı” sorusuna dikkat çeken yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 15:01:32. #7.12#
SON DAKİKA: KKTC'nin Enerji Arzı Güçleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.