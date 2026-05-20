KKTC\'nin Enerji Arzı Güçleniyor

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "KKTC'nin (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) enerji arzına ilişkin atılması gereken adımlar, önceliklerimiz arasında yer almakta olup, bu konudaki girişimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Konutu'nda bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, görüşmenin ana gündemini enerji alanındaki iş birliğin oluşturduğunu belirterek, KKTC'nin enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve enerji altyapısının daha sağlam bir yapıya kavuşturulması yönünde yürütülen çalışmaları ele aldıklarını söyledi. Yılmaz, "Ada'nın enerji arz güvenliğine dönük olarak KKTC'de gerçekleştirilen saha incelemeleri ve görüşmeler neticesinde, EÜAŞ aracılığıyla Eylül 2024 itibarıyla 5 mobil santral Ada'da tesis edilmiştir. Geçen yıl 2 mobil santralin daha KKTC'ye sevkiyatının tamamlanmasıyla birlikte devreye alınan mobil santral sayısı 7'ye ulaşmıştır. Böylece, her biri 25 megavat gücündeki santraller vesilesiyle KKTC'nin giderek artan elektrik ihtiyacının sağlıklı şekilde karşılanabilmesi sağlanmaktadır. Bu santrallerin tüm bakım ve onarımları Türkiye tarafından karşılanmaktadır. KIB-TEK (Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu) bünyesinde yer alan dizel makinelerin bakım, onarım ve arıza tamirleri de belirli dönemlerde 2 ülke arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması aracılığıyla karşılanmıştır" diye konuştu.

'KISA SÜREDE YATIRIM AŞAMASINA GEÇECEĞİZ'

Yılmaz, KIB-TEK'in ihtiyaç duyduğu akaryakıtın navlun bedelinin de anlaşma kapsamında karşılandığını vurgulayarak, "Bu saydığım yatırım ve projeler ile özellikle yaz döneminde Ada'da yaşanan elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Tüm gayretimiz KKTC vatandaşlarının ve işletmelerinin daha güçlü bir enerji altyapısına kavuşması içindir. Bu çerçevede orta-uzun vadede KKTC'nin enerji arzını güvence altına alacak projeleri hayata geçirmekte kararlıyız. Ada'daki enerji arz güvenliğinin sağlanması kapsamında; Kablo ile Elektrik Projesi ve bu proje ile ilgili uzun vadeli perspektifimizi koruyarak, Türkiye ile KKTC arasında karşılıklı doğal gaz tedarik imkanı sağlayacak doğal gaz boru hattı kurulmasına yönelik bir anlaşmanın hayata geçirilmesi de dahil olmak üzere farklı alternatifler üzerinde muhataplarımız ile birlikte çalışıyoruz. Projenin, enerji alanındaki iş birliğimizi stratejik bakımdan daha ileri bir seviyeye taşıyacağına inanıyoruz. KKTC'nin enerji arzına ilişkin atılması gereken adımlar önceliklerimiz arasında yer almakta olup, bu konudaki girişimlerimize kararlılıkla devam edeceğiz. Doğal gaz konusunda başlattığımız çalışmaları tamamlayarak kısa süre içinde yatırım aşamasına geçilmesini öngörüyoruz" dedi.

'GAYEMİZ, DOĞU AKDENİZ'İN YILDIZI OLMASI'

KKTC'nin kendine yeterli, küresel dönüşümleri takip eden ve uyum sağlayabilen, rekabet gücü yüksek bir ekonomiye kavuşması için çabaladıklarını söyleyen Yılmaz, "Gayemiz; KKTC'nin güçlü altyapısıyla; turizmiyle, üniversiteleriyle, AR-GE merkezleriyle, bilişim vadileriyle Doğu Akdeniz'de parlayan yıldızı haline gelmesidir. Bu yolda 10 yıllardır süren haksız izolasyonlar bizi yıldırmamakta, aksine dayanışma irademizi perçinlemekte, çalışma azmimizi güçlendirmektedir. Zira bu güzel ülkenin ve insanlarının ihyası, bizim milli davamızın mütemmim cüzüdür. Türkiye, tüm kurum ve kuruluşlarıyla tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de KKTC'nin yanındadır. Bundan sonra da her daim yanında duracak, Kıbrıs Türk halkının hürriyetinin ve refahının muhafazası yönünde ahdi ve tarihi sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeye devam edecektir. Milli davamız Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle omuz omuza, adalet mücadelemizi var gücümüzle sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'ADALET YOLCULUĞUNDA GÜÇLENİYORUZ'

Yılmaz ayrıca "Uluslararası sularda Sumud filosuna İsrail yönetiminin yaptığı hukuksuz müdahalelere destek veren Rum tarafı, insani değerler ve uluslararası hukuk anlamında nasıl bir zihniyete sahip olduğunu göstermektedir. Ancak biz tüm bunlara rağmen Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle çıktığımız bu adalet yolculuğunda, yola güçlenerek devam ediyoruz. Kıbrıslı Türklerin derdini, mutluluğunu, gururunu ve mücadele azmini her daim yüreğinde hisseden Türk milleti, bu yolda azim ve kararlılıkla yürümeye devam edecektir" açıklamasında bulundu.

'ANADOLU'NUN DESTEĞİ, KKTC'NİN ENERJİSİNİ YÜKSELTECEK'

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise Türkiye'den KKTC'ye enterkonnekte elektrik hattı çekilmesine yönelik imzalanan projenin yanına Türkiye'den çekilecek boru hattı ile KKTC'ye doğal gaz getirilmesi projesini de eklediklerini söyledi. Üstel, "'Türkiye Yüzyılı' vizyonunun en görkemli projeleri arasında yer alacak bu stratejik adımı, inşallah hep birlikte hayata geçiriyoruz. Asrın projesi ile Anadolu'dan KKTC'ye su gelmişti. Şimdiyse yüzyılın projeleriyle Türkiye'den KKTC'ye elektrik ve doğal gaz geliyor. Su geldi, hayat değişti. Şimdi enerji ve doğal gaz ile KKTC'nin geleceği değişecek. Anadolu'nun desteği, KKTC'nin enerjisini yükseltecek" dedi.