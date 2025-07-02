KKTC ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika
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Politika

KKTC ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor

02.07.2025 19:26
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay, KKTCyle diyalogun önemine vurgu yaptı, Türkiye'nin desteği devam edecek.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ve beraberindeki heyetle görüştü.

Oktay, Meclis'te gerçekleşen görüşmede, TBMM ve KKTC Cumhuriyet Meclisi arasındaki diyalog ortamının karşılıklı ziyaretlerle canlı tutulmasının önemine işaret ederek, bu birlikteliğin iki meclis ve iki ülke arasındaki çalışmalara da ivme kazandıracağını söyledi.

Oktay, KKTC Cumhuriyet Meclisinin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB), Parlamentolararası Birlik (PAB) ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) gibi uluslararası platformların çalışmalarına katılmasını önemli bulduklarını, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) etkinlik ve toplantılarına katılımını, gözlemci statüsüne uygun şekilde TDT'de temsil edilmesini de önemsediklerini söyledi.

Oktay, "Türk devletleriyle yine Türk Devletleri Teşkilatı vesilesiyle temaslarınızı artırmanız ve ilişkilerinizi geliştirmeniz, Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını dünyaya duyurmanızı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

KKTC'nin daima Türkiye'nin gündeminde olduğunu belirten Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu iki devletli çözüm vizyonuna Türkiye'nin desteğinin tam olduğunu vurguladı.

Uluslararası topluma Kıbrıs Türklerinin haklı davasını anlatmaya devam edeceklerini belirten Oktay, "Bir, beraber ve dayanışma içerisinde olduğumuzu tüm dünyaya göstereceğiz ve şunu da herkes net bilsin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti haklı davasında hiçbir zaman yalnız değildir, yalnız da olmamıştır. Hiçbir zaman da biz 'oldu-bitti'lere fırsat vermedik, bundan sonra da hiçbir şekilde 'oldu-bitti'lere fırsat vermemiz mümkün olmayacaktır. Ne pahasına olursa olsun." ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da ve KKTC çevresinde devam eden sıcak gelişmelere işaret eden Oktay, "Ne yazık ki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) bir şekilde farklı çıkarlara hizmet ettiğini görüyoruz, farklı hazırlıklarının olduğunu gözlemliyoruz." dedi.

Kıbrıs'a ilişkin gelişmeleri sıkı şekilde takip ettiklerini belirten Oktay, "Kıbrıs Türklerinin, KKTC'nin hak ve çıkarlarına zerre miktarda zarar gelmesine asla Türkiye Cumhuriyeti müsaade etmeyecektir. Dolayısıyla bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizin rahat olmasını arzu ederiz." diye konuştu.

Bu bölgede yaşama hakkının güçlü olma ile alakalı olduğunu kaydeden Oktay, "Daima güçlü olmak zorundayız." dedi.

"Türkiye'siz bir Kıbrıs, Kıbrıs'sız bir Türkiye olmaz"

KKTC Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Öztürk ise KKTC'nin tanınma ve görünür olma yönünde Türkiye'nin çok büyük katkılarını gördüklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemdeki tutuklamalarla bir korku yaratıp, mülkiyet sorununu daha da çıkmaz bir yola soktuğunu dile getiren Öztürk, GKRY'nin yakın zamanda bir anlaşma yönünde ciddi düşüncelerinin olmadığını teyit ettiklerini söyledi.

Türk askerinin, adanın hem güney hem kuzey tarafına barış getirdiğinin altını çizen Öztürk, Türkiye'nin gerek su projesiyle gerek altyapı projeleriyle gerek hastane projeleriyle KKTC'nin her zaman yanında olduğunu belirtti.

Orta Doğu'nun şu anda "ateş topu" halinde olduğuna dikkati çeken Öztürk, GKRY'nin uluslararası anlaşmalar yaparken, KKTC'nin bütçesinden daha fazlasını silah ve savunmaya ayırırken, KKTC'nin iyi niyetinin suistimal edildiğini söyledi.

Taşınmaz Mal Komisyonu çalışmalarına da işaret eden Öztürk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu komisyonun çalışmasıyla ilgili belki de bütçe ayrılması yönünde daha büyük katkılar koymak gerekir. Her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin desteklerini gördük ve Türkiye Cumhuriyeti'nin önemini her şeyden daha çok şu anda hissediyoruz. Çünkü Türkiye'siz bir Kıbrıs, Kıbrıs'sız bir Türkiye olmaz. Türkiye güçlü olduğu sürece Kuzey Kıbrıs da güçlüdür."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika KKTC ve Türkiye Arasındaki İlişkiler Güçleniyor - Son Dakika

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