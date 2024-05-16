İktidardan Kobani Davası kararına ilk yorum - Son Dakika
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Politika

İktidardan Kobani Davası kararına ilk yorum

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Kobani Davası'nda karar açıklanan karar sonrası sanıkların cezaları belli oldu. Karar sonrası iktidardan da ilk yorum geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ''Hesabı sorulur demiştik!'' ifadelerini kullanarak ''Birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu, beraat da var ceza da var.'' dedi.

16.05.2024 16:40
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6-8 Ekim 2014'te yaşanan sokak eylemlerine ilişkin Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada kararlar açıklandı. Kararlara AK Parti'den ilk yorum İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan tarafından yapıldı. Turan, kararı "Adalet yerini buldu" sözleriyle değerlendirdi.

Figen Yüksekdağ 30 yıl, Selahattin Demirtaş 42 yıl, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırılırken; Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan, Ayhan Bilgen ve Aysel Tuğluk beraat etti. Gültan Kışanak ve Ayla Akat Ata ise tahliye edildi.

"HESABI SORULUR DEMİŞTİK!"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, davada verilen cezalar için sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hesabı sorulur demiştik!" sözleriyle başlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Hesabı sorulur demiştik! Bugünkü karar; Hapishaneden atılan romantik tweetlerle, hukuku ve adaletin sulandırılamayacağını, Kimsenin siyasi emelleri için sokağı tahrik edemeyeceğini; Kendisi veya bağlı olduğu bir örgütün menfaati için kamu düzenini istismar edemeyeceğini; Toplumda infiale, tahribata, can kayıplarına sebep olan bir olayı teşvik etmenin "kim olursa olsun" bedeli olacağını; gösterdi. Birilerini memnun etmese de adalet yerini buldu, beraatta var ceza da var. Hayırlı olsun."

Kobani Davası kararlarına iktidardan ilk yorum: Hesabı sorulur demiştik

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SON DAKİKA: İktidardan Kobani Davası kararına ilk yorum - Son Dakika
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