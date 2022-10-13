Kocaeli politika haberi | BBP Kocaeli İl Başkanlığı heyeti Ankara'da

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli İl Başkanlığı heyeti, Ankara'ya giderek Genel Başkan Mustafa Destici'yi ziyaret ederek, çalımaları hakkında bilgiler verdi.

BBP Kocaeli İl Başkanı Kaan Şengil, il koordinatörü Metehan Küpçü ve beraberindeki heyet Ankara'da BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi, Alperen Ocakları Genel Başkanı Samet Bağcı'yı, Teşkilat Başkanı Tevfik Eren'i, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık, Cemil Yaman, Sami Çakır, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'yı ziyaret etti. Ziyarette BBP Genel Başkanı Destici, Şengil ve yöneticilerinin yeni görevini tebrik etti. Şengil ise yapılacak olan çalışmalar hakkında Destici'ye bilgi verdi.

Ziyaret hakkında değerlendirmelerde bulunan BBP Kocaeli İl Koordinatörü Metehan Küpçü, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımızın basın toplantısına katıldık ve Kocaeli'mizle alakalı talimatlarımızı aldık. Kendilerini Kocaeli teşkilatları hakkında bilgilendirdik ve övgü ile bahsettiği Kocaeli'mizdeki bütün teşkilat mensuplarına ve vatandaşlarımıza selamlarını iletti. Kocaeli gerçekten Büyük Birlik olacak" dedi. - KOCAELİ