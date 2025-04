Koçyiğit: Öcalan’ın şartları önem taşıyor

- DEM Partili Koçyiğit: "(Bakan Tunç'a) Talepleri ve kamuoyunun beklentisini ilk elden anlatma fırsatı bulduk"

ANKARA - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, talepleri ve kamuoyunun beklentisini ilk elden anlatma fırsatı bulduklarını belirterek, "Bize bu fırsatı verdikleri için de Bakana ve heyetine teşekkür ediyoruz" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sezai Temelli ve Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan'dan oluşan heyetle makamında görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Bu görüşme İmralı heyetimizin aslında Cumhurbaşkanı'yla yaptığı görüşmeden sonra planlanmıştı ama ne yazık ki İmralı Heyet Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'in hastalığı nedeniyle erteledik ve bugün de onlar olmadan bu görüşmeyi gerçekleştirdik. Bu vesileyle bir kez daha umutlu bekleyişimizi sürdürdüğümüzü ve yatağında hastalığına direnen Sırrı Süreyya Önder arkadaşımıza, Meclis Başkanvekilimize, İmralı Heyet Üyemize geçmiş olsun dileklerimizi buradan bir kez daha iletmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç ile yasal düzenlemeleri geniş bir zeminde konuşma fırsatı bulduklarını dile getiren Koçyiğit, "Öncelikle konuşma başlığımızın İmralı'da bulunan ve 27 Şubat çağrısıyla da Türkiye'de yeni bir dönemin kapısını aralayan, Kürt sorununun demokratik çözümünde yeni bir eşik atlamamızı sağlayan Öcalan'ın çalışma şartları, sağlık şartlarınınolduğunu ifade etmek isterim. Bu konuda Bakana tecrit şartlarında bu sürece Öcalan'ın katkı sunamayacağını, ilerletilmesi açısından Öcalan'ın şartlarının en önemli başlık olduğunu ve derhal bir an önce artık bu şartların amasız fakatsız düzeltilmesi gerektiğini kendilerine ifade ettik. Bu konuda sanırım önümüzdeki dönemde bazı gelişmeler görme şansımız da olacak" şeklinde konuştu.

Koçyiğit, ayrıca terörist başı Öcalan'ın görüşmek istediği çeşitli yazar ve gazetecilerin olduğunu ve onlarla temas kurmak istediğini dile getirdi.

"Türkiye'de adalet sistemiyle ilgili çok geniş sorunlar var"

Koçyiğit, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tabii bunun dışında da biliyorsunuz Türkiye'de adalet sistemiyle ilgili çok geniş sorunlar var. Bunları da kapsamlı bir şekilde ele alma şansımız oldu. Bizim için en önemli temel başlıklardan birisi halihazırda cezaevinde bulunan hasta mahpuslar başlığı. Gerçek anlamda bunun ne insani, ne vicdani ne de hukuki olmadığını her birimiz biliyoruz. O anlamıyla hasta mahpuslar açısından hızla bir düzenleme yapılması, halihazırda adli tıp raporları alanların hızla cezaevinden salıverilmesi konusunda da görüş ve düşüncelerimizi kendilerine yine ifade ettik. Yine kamuoyunda Covid yasası olarak bilinen, aslında Covid pandemi döneminde cezaevinden salıverilme şartlarını düzenleyen ama onun içerisinde örgütlü suçları istisna tutan yasal düzenlemede biliyorsunuz bir infaz paketi düzenlemesi var. Oradaki bu örgütlü suçları istisna tutan meselenin ortadan kaldırılması ve gerçek anlamda herkesi kapsayan eşitlikçi bir yaklaşımın gözetilmesi gerektiğini de kendilerine ifade ettik. Yine özellikle önümüze gelecek olan infaz paketinde biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'ni daha önce de iptal ettiği örgüte üye olmamakla beraber örgüt adına suç işleme maddesi vardı. Anayasa Mahkemesi bunu iade etmişti ama ne yazık ki Meclisten geldiği gibi aynı şekilde düzenlendi geçti. Şimdi yeniden pakete konulmasına dair bazı bilgiler aldık. Bunun mutlaka ama fakatsız ortadan kaldırılması, bu anlamıyla Anayasa Mahkemesi'nin kararına uygun bir düzenleme yapma beklentimizi yine kendilerine ifade etmiş olduk."

Koçyiğit, "Bu anlamıyla özellikle yine en büyük sorunlardan birisi olan cezaevindeki mahpusların cezalarını yatmış olmalarına rağmen İdari Gözlem Kurulu kararlarıyla tamamen subjektif, keyfe keder gerekçelerle insanların cezalarını çekmiş olmalarına rağmen cezaevinde kalmalarını sağlayan bu meselenin, bu idari kurullarının reforme edilmesi, gözden geçirilmesi, bu kurulların demokratikleştirilmesi ama bununla beraber de bütün bu gözlem kurulu kararlarının kriterlere yani objektif kriterlere göre karar vermesi gerektiğini kendilerine ifade ettik ve bu anlamıyla gelecek ilk pakette de İdari Gözlem Kurullarının bu keyfe keder gerçek anlamda aslında ikinci bir cezalandırma mekanizması olan bu kurulun yapısının demokratikleşmesi, kararlarını da objektif kriterlere göre vermesi gerektiğine dair bir düzenlemenin hızla gelecek ilk yasal pakete konulması gerektiğini ifade etmiş olalım" dedi.

Bakan Tunç ile genel bir tartışma yürütüldüğünü, talepleri ve kamuoyunun beklentisini ilk elden anlatma fırsatı bulduklarını dile getiren Koçyiğit, "Bize bu fırsatı verdikleri için de Bakana ve heyetine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Bir basın mensubunun Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtını sorması üzerine Koçyiğit, "Bakan da dikkatle bunları not etti. Zaten bazı yasal düzenlemeler gerçekten aslında hepimiz açısından ortak belirlemelerimiz var. Yani birçok hakkaniyetsiz, haksız, eşitliğe aykırı yasal düzenleme olduğunu herkes çok iyi biliyor. Söylediğimiz her başlığı dikkatle not ettiler ve bu konuda çalışacaklarını, gelecek dönemde, önümüzdeki dönemde de karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağımızı teyit etmiş olduk" cevabını verdi.

Bir gazetecinin "Teröristbaşı Öcalan'a umut hakkı gündeme geldi mi?" sorusu üzerine Koçyiğit, "Öcalan'ın çalışma şartları, sağlık güvenlik şartlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik" dedi.

Koçyiğit, yine bir gazetecinin terör örgütünün silah bırakması konusunun gündeme gelip gelmediği sorusu üzerine, "Hayır, böyle bir gündemi şu an için konuşmadık" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna dair konunun görüşülüp görüşülmediğine ilişkin de Koçyiğit, "Çok kapsamlı bu konuda da, Kobani davası da diğer başlıklarda da değerlendirmeler yaptık arkadaşlar" dedi.

'Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la bir görüşme daha olacak mı?" sorusu üzerine Koçyiğit, "İhtiyaç olduğunda görüş alışverişinde bulunmak üzere her zaman bir araya gelme konusunda sözleştik" açıklamasında bulundu.

" İmralı Adası'na tekrar bir ziyaret olur mu?" sorusu üzerine Koçyiğit, "Şu anda zaten bir görüşme yapıldı. Biliyorsunuz Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nedeniyle İmralı heyeti üyemiz Pervin Buldan ve Avukatı Özgür Erol bir ziyaret gerçekleştirdiler. Bundan sonra da bu ziyaretlerin ihtiyaç duyulduğu halde demin de söylediğim kapsamda sadece heyetimizin değil, farklı heyetlerin de, farklı kişilerin de gitmesi yönünde biz ifade ettik. Sanırım bu konuda da bazı gelişmeler olacak. Bunu da yakında hep beraber göreceğiz" cevabını verdi.