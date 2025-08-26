Kolombiya'da 34 Asker Kaçırıldı - Son Dakika
Son Dakika Logo
Politika

Kolombiya'da 34 Asker Kaçırıldı

Kolombiya\'da 34 Asker Kaçırıldı
26.08.2025 22:15
Kolombiya Savunma Bakanı, 34 askerin silahlı siviller tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Kolombiya'nın güneydoğusundaki bir ormanlık alanda en az 34 askerin silahlı siviller tarafından kaçırıldığı açıklandı.

34 ASKER KAÇIRILDI

Kolombiya'da ordu ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) en büyük kolu olan "Estado Mayor Central (EMC)" arasındaki çatışmalar sürüyor. Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, Guaviare eyaletinde yer alan El Retorno'nın kırsal kesiminde çıkan çatışmalarda EMC'nin komutanlarından birinin de aralarında bulunduğu 11 isyancının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Sanchez, çatışmaların ardından bölgeyi tahliye eden en az 34 askerin silahlı siviller tarafından kaçırıldığını açıklayarak, "Bu sivil giyimli kişiler tarafından gerçekleştirilen yasadışı ve suç teşkil eden bir eylemdir. Bu bir adam kaçırmadır" dedi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve yasadışı madencilik gibi yasadışı faaliyetleri finanse eden EMC, FARC ile Kolombiya hükümeti arasında 2016'da yapılan barış anlaşmasını reddediyor.

EMC'nin 22 Ağustos'ta Kolombiya'nın Cali kentinde askeri hava üssü yakınlarında gerçekleştirdiği bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 71 kişi yaralanmış, Antioquia bölgesinde polis helikopterine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında ise 12 polis ölmüştü.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Kolombiya, Güvenlik, Politika, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Politika Kolombiya'da 34 Asker Kaçırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
