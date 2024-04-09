Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu - Son Dakika
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Politika

Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı açıklama ile 27 Nisan'da düzenlenecek kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Bu gelişme sonrası Akşener'in koltuğuna talip isimler de tek tek ortaya çıkmaya başladı. Süreci yakından takip eden Akşener'in kongrede Müsavat Dervişoğlu'nu destekleyeceği gelen bilgiler arasında...

09.04.2024 08:51  Güncelleme: 08:54
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27 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı alan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, yeniden aday olmayacağını açıkladı, adaylar peş peşe ortaya çıkmaya başladı.

AKŞENER'İN KOLTUĞUNA TALİP ÇOK

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın da genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, kurultay kararı sonrası adaylıklarını duyurmuştu. Ayrıca Kürşad Zorlu'nun da başkan adaylığını açıklamaya hazırlandığı iddia edildi.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU'NU DESTEKLEYECEK

Aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'in kongrede kimi destekleyeceği merak ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre; Akşener'in başkanlık yarışında Müsavat Dervişoğlu'nu destekleyeceği ve ekibine de bu ismi işaret edecek. Daha önce partideki genç hareketin desteğini alarak aday olacağını duyuran ve gemileri yakan ilk isim olan Mehmet Tolga Akalın'ın ise Müsavat Dervişoğlu'nun lehine adaylıktan çekilebileceği, Dervişoğlu'nu destekleyebileceği belirtiliyor.

SEÇİMLERDE AĞIR YARA ALDILAR

İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye genelinde aldığı yüzde 3,77'lik oyla 6'ncı parti konumuna geriledi. Şehirler içerisinde sadece Nevşehir'de belediye başkanı çıkarabilen İyi Parti, 27 ilçede seçimlerden zaferle çıktı. Ancak bir önceki seçime göre yüzde 6'nın üzerinde oy kaybetti.

İSTİFALAR PEŞ PEŞE YAŞANMIŞTI

Öte yandan; 31 Mart seçimleri sonrası ilk olarak Bilge Yılmaz Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini bıraktığını açıklayıp, Akşener'i de istifaya çağırmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu partideki Teşkilatı Başkanlığı görevinden istifa ederken, partinin Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da görevini bıraktığını duyurmuştu.

Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener\'in kimi destekleyeceği belli oldu

Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu - Son Dakika

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