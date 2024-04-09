27 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı alan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener, yeniden aday olmayacağını açıkladı, adaylar peş peşe ortaya çıkmaya başladı.
İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun ardından İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın da genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı. İYİ Parti Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ve İYİ Parti'nin Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz, kurultay kararı sonrası adaylıklarını duyurmuştu. Ayrıca Kürşad Zorlu'nun da başkan adaylığını açıklamaya hazırlandığı iddia edildi.
Aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'in kongrede kimi destekleyeceği merak ediliyor. Kulislerde konuşulanlara göre; Akşener'in başkanlık yarışında Müsavat Dervişoğlu'nu destekleyeceği ve ekibine de bu ismi işaret edecek. Daha önce partideki genç hareketin desteğini alarak aday olacağını duyuran ve gemileri yakan ilk isim olan Mehmet Tolga Akalın'ın ise Müsavat Dervişoğlu'nun lehine adaylıktan çekilebileceği, Dervişoğlu'nu destekleyebileceği belirtiliyor.
İYİ Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye genelinde aldığı yüzde 3,77'lik oyla 6'ncı parti konumuna geriledi. Şehirler içerisinde sadece Nevşehir'de belediye başkanı çıkarabilen İyi Parti, 27 ilçede seçimlerden zaferle çıktı. Ancak bir önceki seçime göre yüzde 6'nın üzerinde oy kaybetti.
Öte yandan; 31 Mart seçimleri sonrası ilk olarak Bilge Yılmaz Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini bıraktığını açıklayıp, Akşener'i de istifaya çağırmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu partideki Teşkilatı Başkanlığı görevinden istifa ederken, partinin Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da görevini bıraktığını duyurmuştu.
Son Dakika › Politika › Koltuğuna talip 4 isim var! Akşener'in kimi destekleyeceği belli oldu - Son Dakika
Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Polisevinde düzenlenen iftar programında Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Vali Soytürk, iftar sonrası Roman vatandaşlarla sohbet etti ve doğum günü olan Eyüp Sürücüler'e pasta kesilerek doğum günü kutlandı. Programa, Valilik yetkilileri ve Roman dernekleri başkanları da katıldı.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yılı dolayısıyla Kırklareli Polisevinde düzenlenen programda, şehit aileleri ve gazilerle iftar yaptı. Ekici, emniyet teşkilatına teşekkür ederek, vatan uğruna canlarını seve seve vermeye hazır olduklarını belirtti. Dua okunduktan sonra oruçlar açıldı.
Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, başkanlık katında jakuzi bulunduğuna dair iddialara ilişkin tv100'e özel açıklamalarda bulundu. Döğücü, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, itibarının zedelendiğini ve hakkını helal etmediğini söyledi. Ayrıca, lüks ve şatafatla işlerinin olmadığını vurgulayan Döğücü, vatandaşların kendisi hakkında bilgi almak için Sancaktepe'ye gitmelerini önerdi.
İYİ Parti'nin eski Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, genel başkanlık için aday olmayacağını ve mevcut adaylardan hiçbirine koşulsuz destek vermeyeceğini belirtti. Yılmaz, başarısız seçim sonuçlarının mevcut yönetim anlayışı ve kurumsal zaafiyetlerden kaynaklandığını dile getirdi ve genel başkanın görevinden ayrılmasının sorunları ortadan kaldırmayacağını ifade etti.
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