Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı'ndan elektrik itirafı: Kaçak kullanıyoruz - Son Dakika
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Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı'ndan elektrik itirafı: Kaçak kullanıyoruz

16.11.2022 10:53

Komünist Partili Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, katıldığı programda 300 bin lira olan elektrik faturasının 2 milyon lira geldiğini ve ödemediklerini, bazı yerlerde de kaçak açmaya çalıştıklarını ifade etti. Moderatörün, "Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz" sözlerine 'evet' cevabını verdi.

Tunceli'nin Türkiye Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Fatih Maçoğlu, Halk TV yayınına katılarak merak edilen sorulara yanıt verdi. Maçoğlu, elektrik kullanımı konusunda ise ilginç bir çıkışta bulundu.

"FATURALARI ÖDEMİYORUZ"

Yaptığı konuşmada 300 bin lira gelen elektrik faturasının 2 milyon lira gelmesinden şikayet ederek faturaları ödemediklerini ifade etti. Maçoğlu, çözüm olarak kaçak elektrik kullandıklarını söyledi.

"MERKEZDEN KESİYORLAR

Maçoğlu sözlerinin devamında, "Şu an 9-10 yer kesildi. Bazı yerlerde bunu yapabiliyorsunuz. Ama mesela park-bahçelerde, ortak kullanım alanlarında kesiyorlar. Biz müdahale ediyoruz. Kaçak açıyoruz. Bu defa da merkezden kesiyorlar" dedi.

"KAÇAK KULLANIYORUZ" İTİRAFI

Moderatörün, "Ödemiyorsunuz, kaçak kullanıyorsunuz" sözlerine ise, "Evet" diye yanıt veren Maçoğlu'nun o görüntüleri sosyal medya da izleyenleri şok etti.

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Fatih Mehmet Maçoğlu, Tunceli, Politika, Güncel, Son Dakika

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