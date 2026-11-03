Kongre seçimlerinde oy verme başladı, 57 milyondan fazla Amerikalı erken oy kullandı - Son Dakika
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Kongre seçimlerinde oy verme başladı, 57 milyondan fazla Amerikalı erken oy kullandı

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Kongre seçimlerinde oy verme başladı, 57 milyondan fazla Amerikalı erken oy kullandı
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ABD'de Kongre'nin kontrolünü belirleyecek ara seçimlerde oy verme işlemi başladı, doğu eyaletlerinde sandıklar açıldı. Ülke genelinde 57 milyondan fazla seçmenin erken oy kullandığı seçimler, Başkan Donald Trump'ın ikinci döneminin siyasi geleceğini etkileyecek.

ABD'de Kongre'nin kontrolünü belirleyecek ara seçimlerde oy verme işlemi başladı. Ülkenin doğu eyaletlerinde sabah saatlerinde açılan sandıklarda seçmenler oylarını kullanmaya devam ediyor.

ABD halkı, Başkan Donald Trump'ın görev süresinin ikinci yarısında Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan Kongre'nin kontrolünü belirlemek üzere düzenlenen ara seçimler için oy vermeye başladı. İlk sandıklar Vermont eyaletinde yerel saatle 05.00'te açılırken, Pennsylvania, Georgia, Florida, Michigan New York, New Jersey, Connecticut ve Virginia dahil birçok eyalette yerel saatle 06.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı. Seçmenler oylarını kullanmaya devam ederken, batı eyaletlerinde sandıkların ilerleyen saatlerde açılması bekleniyor.

Kongre'nin kontrolü için kritik yarış

Seçimlerde ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı ile üst kanadı Senato'daki 100 sandalyenin 35'i yeniden belirlenecek. Cumhuriyetçiler Kongre'nin her iki kanadındaki çoğunluklarını korumaya çalışırken, Demokratlar kontrolü ele geçirmeyi hedefliyor. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk için 218 sandalye gerekiyor. Demokratların mevcut sandalye dağılımına göre çoğunluğu kazanmak için en az 3 sandalye elde etmesi gerekiyor. Cumhuriyetçilerin 53 sandalyeyle çoğunluğu elinde bulundurduğu Senato'da ise Demokratların kontrolü ele geçirebilmesi için 4 sandalye kazanması gerekiyor.

57 milyondan fazla seçmen erken oy kullandı

Seçim günü öncesinde erken oy kullanma sürecinde yoğun katılım yaşandı. Florida Üniversitesi Seçim Laboratuvarı'nın verilerine göre, ülke genelinde 57 milyondan fazla Amerikalı oyunu önceden kullandı. Erken oy verme sürecindeki yüksek katılım, seçimlere yönelik yoğun ilgiyi ortaya koydu. Özellikle Georgia, Michigan, Kuzey Carolina, Ohio, Maine ve Texas gibi eyaletlerdeki çekişmeli yarışların Kongre'deki güç dengesini belirlemesi bekleniyor.

Seçim sonuçları Trump'ın siyasi geleceğini etkileyecek

Ara seçimler, Trump'ın ikinci başkanlık döneminin en kritik siyasi sınavlarından biri olarak görülüyor. Ülkede hayat pahalılığı, enflasyon, göçmenlik politikaları, İsrail ile ilişkiler ve İran savaşı seçmenlerin gündemindeki başlıca konular arasında yer alıyor. Seçim öncesi anketler ve siyasi değerlendirmeler, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ederken, Senato'da daha çekişmeli bir yarış öngörülüyor.

Trump ise seçim öncesi yaptığı açıklamalarda Cumhuriyetçilerin Kongre'nin her iki kanadındaki çoğunluğunu koruyacağına inandığını belirtti. Demokratların Kongre'nin bir veya iki kanadında çoğunluğu ele geçirmesi durumunda Trump yönetiminin yasa çıkarma, bütçe düzenlemeleri ve siyasi atamalar gibi konularda daha güçlü bir muhalefetle karşılaşması bekleniyor. Demokratların Temsilciler Meclisi'ni kazanması halinde Trump yönetimine yönelik Kongre soruşturmalarının da artabileceği değerlendiriliyor.

36 eyalette valilik seçimleri de yapılıyor

Kongre seçimlerinin yanı sıra 36 eyalette valilik seçimleri de gerçekleştiriliyor. Seçmenler ayrıca eyalet meclisleri, yerel yönetimler ve çeşitli referandumlar için de oy kullanıyor. Valilik yarışlarının sonuçları, eyaletlerin göçmenlik, eğitim, sağlık ve ekonomi politikalarının geleceği açısından önem taşıyor.

İlk sonuçlar akşam saatlerinde açıklanacak

ABD'de oy verme işlemi eyaletlerin farklı saat dilimlerine göre sona erecek. İlk sandıklar ABD doğu saatiyle 18.00'de Indiana ve Kentucky eyaletlerinin bazı bölgelerinde kapanacak. New York'ta oy verme işlemi yerel saatle 21.00'e kadar devam edecek. Özellikle çekişmeli seçim bölgelerinde posta yoluyla kullanılan oyların sayılması nedeniyle kesin sonuçların belirlenmesinin birkaç gün sürebileceği belirtiliyor.

Kaynak: İHA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpPolitikaDünyaSon Dakika

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