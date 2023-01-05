BBP lideri Destici kulis bilgisini verdi! 6'lı masanın adayı kim olur? - Son Dakika
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BBP lideri Destici kulis bilgisini verdi! 6'lı masanın adayı kim olur?

05.01.2023 15:41

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin bir tahminde bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "6'lı masanın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olur. Bu sadece benim fikrim değil kulis bilgisi" şeklinde konuştu.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Deniz Gürel'in hazırladığı " Ankara'da Neler Oluyor" programına konuk oldu. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin de hem kendi fikrini hem de aldığı kulis bilgisini paylaştı.

"ADAYLARI KILIÇDAROĞLU OLACAK"

Seçimi Cumhur İttifakı'nın kazanacağını belirten Destici, "Altılı masanın adayı kim olacak?" sorusuna; "6'lı masanın adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olur. Bu sadece benim fikrim değil kulis bilgisi." yanıtını verdi.

"SEÇİMLER 1 AY ERKENE ALINABİLİR"

Erken seçim tartışmalarına da değinen BBP lideri, "Seçimin sağlıklı yapılabilmesi için 1 ay erkene alınabilir. Bu konuda verilmiş karar yoktur. Cumhurbaşkanı ile bir görüşme oldu ancak net bir tarih üzerinde karar verilmedi. 'Yılbaşından sonra tekrar değerlendirilir' diye konuşuldu." ifadelerini kullandı.

"ATEŞ'İN ÖLDÜRÜLMESİ OLAYI AYDINLATILACAKTIR"

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi ile ilgili de konuşan Destici, "Olay aydınlatılacaktır. Türkiye'de her konu siyasi istismar konusu yapılabildiği bu konu da bilinçli olarak belirli kesim tarafından siyasi istismar meselesi yapılıyor." dedi.

BBP SEÇİMLERE NASIL GİRECEK?

BBP'nin seçimlere nasıl gireceğini de anlatan Destici, şu ifadeleri kullandı: "Meclis ayağında Cumhur İttifakı çatısı altında BBP'nin kendi adayları, kendi amblemiyle seçime girme kararlılığındayız. BBP kendi amblemiyle seçime girdiğinde, sahada gördüğümüz oy oranı yüzde 8-9. Biz bu anlamda Türkiye'nin 5. partisiyiz."

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Son Dakika Politika BBP lideri Destici kulis bilgisini verdi! 6'lı masanın adayı kim olur? - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP lideri Destici kulis bilgisini verdi! 6'lı masanın adayı kim olur? - Son Dakika
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