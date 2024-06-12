Konya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı için Tedbirler Aldı

Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya'da Kurban Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Boruktolu Mahallesi'ndeki yeni hayvan pazarına ulaşmak isteyen Konyalılar için toplu ulaşımda aktarma seferleri yapacak. Yeni Hayvan Pazarı'na ulaşmak isteyen yolcular; 13-14-15 ve 16 Haziran tarihlerinde Alaaddin ve Kültürpark duraklarından hareket eden 26, 91, 93 no'lu hatlar ile Kaşınhanı Otobüs Hareket Noktası'na (Kaşınhanı Son Durak) gelerek, bu duraktan 09.00-19.00 arası her saat başı hareket edecek ücretsiz aktarma seferlerini kullanabilecek.

Ücretsiz kurbanlık ve et muayenesi

Konya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda veteriner hekimler tarafından bayramın son gününe kadar hayvanların ücretsiz genel muayenesi, yaş tayini ve ultrason ile gebelik testi hizmeti verilecek. Bayram boyunca vatandaşların hastalığından şüphe ettikleri kurban etleriyle ilgili nöbetçi veteriner hekimler ücretsiz et muayenesi hizmeti verecek. Vatandaşlar, nöbetçi veteriner hekimlere 444 55 42 üzerinden ulaşabilecek.

Büyükşehir, vatandaşların bayram ziyaretlerini otobüsler ve tramvaylarla rahat geçirmelerini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yaptı. Bayram süresince Pazar tarifesiyle hizmet verecek toplu ulaşım araçları, bayramın birinci günü ücretsiz, diğer günler yüzde 50 indirimli olacak.

Konpark'a ait otoparklar arefe günü ve bayramda ücretsiz

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Konpark adıyla hizmet veren tüm kapalı otoparklar ile yol üzeri ve açık otoparklar arefe gününden bayram sonuna kadar ücretsiz olarak kullanılabilecek. Vatandaşların mezar ziyaretlerini sorunsuz gerçekleştirmeleri için temizlik çalışmalarını yapan, güvenlik tedbirlerini artıran Büyükşehir, bayram süresince hava ve gürültü kirliliği ile ilgili her türlü şikayete cevap verecek. Bayram öncesi şehir merkezinde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatan temizlik ekipleri, çalışmalarını bayramda da sürdürecek.

İtfaiye, 82 merkezde nöbette

Bayram süresince normal mesaisine devam edecek Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 31 ilçedeki 82 merkezde çalışmalarını sürdürecek. Vatandaşlar, yangın ve benzeri afetlerle ilgili ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirebilecek. Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde bayram süresince su, kanalizasyon ve sayaç arızalarında 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlar; su ve kanalizasyon arızaları için ALO 185'i arayabilecek. Büyükşehir Belediyesi Zabıtası da Ramazan Bayramı süresince vatandaşların her türlü şikayetlerine cevap vermek üzere çalışmalarını sürdürecek. Bayram tatili boyunca Otogar, Çevre ve Trafik Zabıtası 24 saat hizmet verirken; Eski Garaj ve Bedesten bölgesinde 08.00-22.00; Zafer Meydanı bölgesinde 09.00-23.00 saatleri arası hizmet verilecek. Zabıta ile ilgili şikayetler için 205 50 15 no'lu telefon aranabilecek.

Acil müdahele ekipleri hazır

Büyükşehir, bayram süresince yol, tretuvar, kaldırım ve benzeri sorunlara anında müdahale edecek Acil Müdahale Ekibi ile de hizmet verecek. Vatandaşlar, bayram süresince belediye birimleri ile ilgili şikayetlerini 444 55 42 veya Alo 153 no'lu telefona bildirebilecek. - KONYA