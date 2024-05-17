Konya Büyükşehir Belediyesi Malas Caddesi'nde Kaldırım Düzenleme ve Asfalt Yenileme Çalışmasını Tamamladı - Son Dakika
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Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi Malas Caddesi'nde Kaldırım Düzenleme ve Asfalt Yenileme Çalışmasını Tamamladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Malas Caddesi\'nde Kaldırım Düzenleme ve Asfalt Yenileme Çalışmasını Tamamladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Malas Caddesi'nde başlattığı kaldırım düzenleme ve asfalt yenileme çalışmasını tamamladı. Başkan Altay, yapılan çalışmanın şehirdeki ulaşım altyapısını güçlendirdiğini belirtti.

17.05.2024 11:26  Güncelleme: 11:27
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Malas Caddesi'nde başlattığı kaldırım düzenleme ve asfalt yenileme çalışmasını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yeni caddeler ve köprülü kavşaklar açtıklarını, mevcut caddelerde de düzenleme çalışmaları yaparak ulaşım altyapısını daha da güçlendirdiklerini vurguladı. Konya'nın önemli ana arterlerinden olan Malas Caddesi'nde başlattıkları kaldırım düzenleme ve asfalt yenileme çalışmasını tamamladıklarını belirten Başkan Altay, "Yaptığımız düzenleme sonrası, bir kilometre uzunluğunda cadde daha konforlu hale geldi. Şehrimizin her noktasında yaşam kalitesini artırmak ve modern bir görünüm kazandırmak için yoğun gayret içerisindeyiz. Malas Caddesi'nde tamamladığımız bu çalışmanın da hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Konya Büyükşehir Belediyesi Malas Caddesi'nde Kaldırım Düzenleme ve Asfalt Yenileme Çalışmasını Tamamladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya Büyükşehir Belediyesi Malas Caddesi'nde Kaldırım Düzenleme ve Asfalt Yenileme Çalışmasını Tamamladı - Son Dakika
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