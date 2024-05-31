Konya\'da Konevi Sosyal Tesisleri\'nin açılışı yapıldı

Politika

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Meram İlçe Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Konevi Sosyal Tesisleri'nin açılışı yapıldı.

Programda konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tesisin Konya'daki birlik-beraberlik, istişare ve koordinasyonun en güzel örneklerinden biri ve Konya Modeli Belediyecilik çatısı altında yakalanan başarının tesadüfi olmadığının en güzel örneği olduğunu ifade etti.

"Buranın kazandırılmasında en büyük pay sahibi Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız oldu"

Konevi Sosyal Tesisi'nin vatandaşlarla yapılan istişareler sonucu doğduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "Bir sosyal tesisten beklenen neyse hepsini içinde karşılayacak şekilde projelendirildi. 10 bin metrekare kapalı alana sahip olan tesis, bu bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik alanda değer katacak. Konevi Sosyal Tesisi'nde; Bilgehane, Emekliler Lokali, yüzme havuzu, spor salonu, bay-bayan fitness salonu, sauna, hamam, kapalı ve açık otopark alanlar ile ticari alanlar bulunuyor. Bu özellikleriyle farkını ortaya koyacak ve buradan yararlanan herkesin inşallah beğenisini kazanacak. Buranın ilçemize kazandırılmasında en büyük pay sahibi olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan da Konevi Sosyal Tesisi'nin hayırlı olmasını diledi.

"Güzel bir iş birliği, bereketle sonuçlanan bir eser"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Meram Belediye Başkanımızın birlikte emek verip örnek modelleri gerçekleştirmek adına yaptıkları çalışmaların, gayretlerinin bir ürünü. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve Meram Belediye Başkanımızın şahsında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir iş birliği, bereketle sonuçlanan bir eser. Hem mahallemizin hem de bu yörenin pek çok faaliyetinin, 7'den 77'ye herkesin hizmet alacağı, hanım kardeşlerimizin, beylerin istifade edeceği, yörenin ihtiyacı olan ticari alanların olduğu tesis takdire şayan" diye konuştu.

"Seçimlerden iki ay sonra böyle önemli bir tesisin açılışını yapıyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti belediyeleri olarak her zaman eser siyaseti yaptıklarını vurgulayarak, "Bakın seçimlerden iki ay geçmiş böyle önemli bir tesisin açılışını yapıyoruz. Durmadan, dinlenmeden şehrimize yeni bir eser kazandırmak için yoğun gayret içerisindeyiz ve bunu birlikte yapıyoruz. Bu iş yıllarca sürüncemede kalmıştı ama Meram Belediyemizle birlikte böyle güzel bir tesis ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

"Bilgehane sayısı 25'e ulaştı"

Tesiste yer alacak Bilgehane ile birlikte Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgehane sayısının 25'e ulaştığını kaydeden Başkan Altay, "Bilgehane'ler artık Konya'nın en önemli markalarından birisi haline geldi. Bilgehane'lerde 15 bin çocuğumuza eğitim veriyoruz. Önceki gün Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırdığı Hafızlık İmam Hatip sınavını kazanan çocuklarımızla bir araya gelmiştim. Konya'da çok güzel örnekleri var. Başta Mustafa Kaplan İmam Hatip Ortaokulu olmak üzere çocuklarımız temel dersleri alırken bir taraftan da hafızlıklarını tamamlıyor. Elhamdülillah ki Bilgehane'lerimizdeki hafızlık okuluna başvuran 251 çocuğumuzun 249'u bu sınavda başarılı oldu" açıklamasını yaptı.

"İnşallah içinde çok güzel nesiller yetişecek"

Son dönemde yaşanan süreçlerin Türkiye'nin güçlü ve bölgesinde lider olması gerekliliğini gösterdiğini vurgulayan Başkan Altay konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Bunu yapmanın yolu da imanlı bir nesle sahip olmak. Onun için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte Valimizin liderliğinde biz de Bilgehane'lerde çocuklarımızın eksiklerini tamamlamaya, milli-manevi duygularını beslemeye, vatanını, milletini seven bir nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bu Bilgehane'miz en güzel Bilgehane'lerimizden biri oldu. İnşallah içinde çok güzel nesillerin yetiştirileceği bir alan olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş'a birlikte çalışma kültürüne verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Böyle bir eser çıkarmak çok kolay değildi ve hep birlikte bunu başarmış olduk. Hayırlı olsun."

"Belediyelerimiz yapılan binaların içini dolduruyor"

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise projede emeği geçenlere teşekkür ederek, "Konya'da sadece binalar yapılmıyor; gerek Büyükşehir gerek üç merkez ilçe belediyemiz bu binaların içini nitelikli şekilde dolduruyor. Sosyal olarak, kültürel olarak, manevi olarak insanlarımızın yetişmesine rehberlik eden çok fonksiyonlu merkezler olarak icrai faaliyette bulunuyor. Bu bizim en kıymetli hizmet alanımız. Bilgehane'ler veya çok amaçlı bu tür merkezler, medeniyet değerlerimizin, kültürel değerlerimizin oluşması noktasında faaliyet icra ediyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere ilçe belediyelerimize, destek veren tüm kurum kuruluşlarımıza nitelikli hizmetleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ile Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın da katıldığı programda konuşmaların ardından Konevi Sosyal Tesisi'nin açılışı dualarla yapıldı. Kurdele kesiminden sonra programa katılan protokol tesiste incelemelerde bulundu. - KONYA