Başkan Altay: "31 ilçede 165 bin öğrencimize tasarruf ve milli teknoloji hamlesi bilinci kazandırıyoruz"
Başkan Altay: "31 ilçede 165 bin öğrencimize tasarruf ve milli teknoloji hamlesi bilinci kazandırıyoruz"

23.03.2026 12:28  Güncelleme: 12:29
Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Medeniyet Okulu Projesi' kapsamında 'Çat Kapı Sınıf Tiyatrosu' etkinlikleri ile 4. ve 5. sınıf öğrencilerine eğlendirerek toplumsal bilinç kazandırmayı hedefliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya genelindeki okullarda hayata geçirdiği "Çat Kapı Sınıf Tiyatrosu" etkinlikleriyle öğrencilerde toplumsal bilinç oluşturuyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Medeniyet Okulu Projesi" kapsamında hayata geçirdikleri "Çat Kapı Sınıf Tiyatrosu" ile öğrencilere eğlenerek öğrenebilecekleri bir ortam sunduklarını belirtti. Başkan Altay, "31 ilçemizdeki okullara giderek 4. ve 5. sınıf öğrencilerimiz için gerçekleştirdiğimiz 10 dakikalık kısa tiyatro oyunları çocuklarımızın seviyesine uygun, eğitici ve eğlenceli içeriklerle sınıf ortamında sahneleniyor. Tasarruf temasının ele alındığı 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı birinci döneminde 82 bin 804 öğrencimize; genel tasarruf bilinci, zaman tasarrufu, ekonomik ve finansal tasarruf ile su tasarrufu konularında farkındalık kazandırdık. Eğitim yılının devam eden ikinci döneminde ise 'Milli Teknoloji Hamlesi' teması işleniyor. Sahnelenen tiyatro oyunlarıyla öğrencilere; yerli üretim bilinci, milli teknoloji hamlesi ve devletin tüm kurumlarına yönelik farkındalık kazandırmayı amaçlıyoruz. Proje sonunda ise bu yıl Konya genelindeki bin 203 okuldaki 4. ve 5. sınıflarda öğrenim gören toplam 165 bin 608 evladımıza ulaşmış olacağız. Çocuklarımızın hem değerlerine sahip çıkan hem de geleceğin teknolojilerine yön veren bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Ders esnasında tiyatro etkinliği sürpriziyle karşılaşan öğrenciler de hem bilinçlendiklerini hem de eğlendiklerini söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi, "Medeniyet Okulu Projesi" ile çocukların erken yaşta değerler eğitimiyle buluşturulmasını ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor. - KONYA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:13
11:59
11:53
11:40
11:38
10:42
