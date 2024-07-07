Konya Meram\'da Tarihi Çay Bahçesi Hizmete Açıldı

Politika

Konya'nın merkez Meram ilçe Belediyesi, tarihi yeniden canlandırarak misafirlerine anlar yaşatacak 'Tarihi Meram Çay Bahçesi' çalışmasını tamamladı. Bölgenin tarihi ve yeşil dokusu korunarak düzenlenen çay bahçesi yeni çehresi ile hizmetlerine başladı.

Tarihi Meram Çay Bahçesi; AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye meclis üyeleri, AK Parti İl ve Meram İlçe yönetim kurulu üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları teşkilat mensuplarının katıldığı bir açılışla hizmetlerine başladı. 'Tarihi Meram Çay Bahçesi'nin Meram Köprüsü'nün hemen yanıbaşındaki konumu ile geçmişten günümüze gerek şehrin gerekse şehir dışından gelen misafirlerin en önemli uğrak merkezlerinden biri olduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çay bahçesinin şehre ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.

"Düzenleme Meram'ın ruhunu yeniden canlandıracak"

Tüm Meramlılar gibi kendi çocukluğu ve gençliğinin de burada geçtiğini belirten Başkan Mustafa Kavuş, bu sebeple çay bahçesinin yeniden hayat bulmasının Meram için manen çok değerli olduğuna vurgu yaptı. Buradaki ağaçların ve yeşilin de muhteşem olduğunun altını çizen Başkan Kavuş, "Meram Kültürü'nün yaşatılması, gelenekleri, göreneği ve teamülleri bakımından yapılan iş çok kıymetlidir. Geçmişi bire bir yaşatmak ve yansıtmak istedik. Burada kullanılan masa ve sandalyeler bile o dönem kullanılanlarla aynı. Misafirler çaylarını, oraletlerini yudumlayıp mısırlarını yerken, çekirdeklerini çitlerken eski günleri de yad etmiş olacaklar" diye konuştu.

"Bu alan eski cıvıl cıvıl günlerine geri dönecek"

Tarihi Çay Bahçesi'nin, 9 noktadan oluşan Meram turizm ve gezi destinasyonunun da tam merkezinde bulunduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "Bu alan, Meram Bağı ile başlayıp Meram Millet Bahçesiyle son bulan turizm destinasyonumuza da önemli destek vermiş olacak. Çalışmalar kapsamında Tavusbaba Türbesi'nin hemen altındaki teras kat ve çayın kenarında bulunan kordon boyu gibi olan alan da düzenlendi. Hemşehrilerimiz ve misafirlerimiz yaz aylarının güzelliğini kaçırmasınlar diye düzenleme hızlı bir şekilde tamamlandı. Bu çalışmalar neticesinde bu bölge eski cıvıl cıvıl günlerine dönecek. Bu gurur ve mutlulukla çay bahçemiz şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Başkan Mustafa Kavuş'un konuşmasının ardından tarihi 'Meram Aile Çay Bahçesi'nin açılışı gerçekleştirildi. - KONYA