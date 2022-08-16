Kululu Eritre Büyükelçisi Ahmet Demirok'tan baba ocağında - Son Dakika
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Kululu Eritre Büyükelçisi Ahmet Demirok'tan baba ocağında

16.08.2022 10:19
Kululu Eritre Büyükelçisi Ahmet Demirok'tan baba ocağında

Konya'nın Kulu ilçesinde doğan Eritre Büyükelçisi Ahmet Demirok ailesiyle birlikte baba ocağı olan Kulu ilçesini ziyaret etti.

Konya'nın Kulu ilçesinde doğan Eritre Büyükelçisi Ahmet Demirok ailesiyle birlikte baba ocağı olan Kulu ilçesini ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da yapılan Büyükelçiler toplantısı ardından Eritre Büyükelçisi Ahmet Demirok, Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesindeki baba ocağını ziyaret etti. Eşi ve çocukları ile birlikte geldiği memleketinde yakınlarıyla hasret gideren Ahmet Demirok, çocuklarını yanına alarak ilçenin 4 kilometre doğusunda bulunan kuş cenneti Düden Gölü'ne de giderek, çeşitli kuş turlarını izledi. Kululu Büyükelçi Demirok, doğduğu yer olan Kulu ilçesine ailesiyle birlikte yakınlarını, dost ve akrabalarıyla hasret gidermek için geldiğini söyledi.

"Türkiye ile Ertre'nin ilişkilerini geliştirmeye çalışıyoruz"

Eritre de Türkiye'nin büyükelçisi olarak görev yaptığını ve iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerinden bahseden Büyükelçi Demirok, "Eritre stratejik öneme sahip bir ülke Kızıldeniz'in üzerinde stratejik bir konumu var. Dünya ticaretinin yüzde 40'ı Kızıldeniz üzerinden yapıldığı için Eritre ticari açısından çok önemli bir ülke, bu açıdan Türkiye ile Ertre'nin ilişkilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye ve Eritre arasında ortak bir tarih ve benzeyen kültürler var. Bu açıdan iki ülkenin ilişkilerinde geliştirmek açısından büyük bir potansiyel söz konusudur. İlişkiler gittikçe ilerliyor. Orada çalışmalarımızla devam ediyoruz. Eritre özelinde böyle ama Afrika genelinde de şöyle bir şey var. Afrika gerçekten Türkiye için büyük bir pazar. Türkiye orada çok seviliyor. Büyük bir ülke olarak görülüyor. O açıdan ve ekonomik olarak da ticaret olarak da birbiriyle bütünleşen iki ülke. O açıdan Türkiye ve Afrika ciddi bir potansiyeli var. Türkiye'nin çok büyük yatırımları var. Özellikle Eritre Afrika boynuzu dediğimiz yerde Etiyopya, Somali, Sudan da ciddi bir şekilde yatırımlar var. Binlerce iş adamlarımız orada çalışıyor. Eritre ile de bu şekilde ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ciddi bir potansiyeli var" dedi.

Kululu Büyükelçi Demirok, doğduğu yer olan Kulu'ya ailecek çocuklarımla birlikte yakınlarımla, dost ve akrabalarımla hasret gidermek için geldiğini belirtti. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kululu Eritre Büyükelçisi Ahmet Demirok'tan baba ocağında - Son Dakika

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