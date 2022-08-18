Başkan Kılca, kardeş şehir belediye başkanı Geylani ile istişarede bulundu - Son Dakika
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Başkan Kılca, kardeş şehir belediye başkanı Geylani ile istişarede bulundu

18.08.2022 14:26
Başkan Kılca, kardeş şehir belediye başkanı Geylani ile istişarede bulundu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Başkanı Hasan Kılca, kardeş şehri olan Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve beraberindeki heyet ile birlikte istişarelerde bulundu.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Başkanı Hasan Kılca, kardeş şehri olan Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve beraberindeki heyet ile birlikte istişarelerde bulundu.

Karatay'ın kardeş şehirlerinden biri olan Bitlis'in Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve beraberindeki heyet, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'yı ziyaret etti. Ziyaret programı çerçevesinde Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ve beraberindeki heyet; Karatay Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Karatay Karaarslan Piknik Bahçesi, sosyal tesisler, Büyüksinan Kapalı Kapalı Pazar Marketi, Kafe Karatay Büyüksinan Şubesi, Karatay Trafik Eğitim Parkı, Tatlıcak Tesisleri içerisindeki Yeni Asfalt Plenti, Asfalt ve Beton Elemanları Analiz Laboratuvarı ile sıfır atık çalışmalarını inceledi. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'dan söz konusu yatırım ve projeler hakkında bilgi alan Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Karatay Belediyesinin hizmetleriyle ilçeye değer kattığını belirtti. Başkan Geylani ayrıca, Karatay'da ortaya konan hizmet anlayışının Tatvan'daki çalışmaları için de güzel bir örneklik teşkil edeceğini sözlerine ekledi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Karatay ve Tatvan arasındaki kardeşlik ve dostluğu daha da geliştirmek, sosyal, kültürel ve teknik gibi daha birçok konuda işbirliği yapmak, yardımlaşma, dayanışmayı sürekli kılmak amacıyla 2020 yılında Karatay ile Tatvan ilçelerimiz arasında kardeş şehir ve kardeş belediye protokolü imzalamıştık. Bu işbirliği protokolünün ardından Karatay'ımızın bilgi birikimini kardeş belediyemiz Tatvan'a aktarırken, ortak hizmetler ve ortak dayanışma projeleri için de birçok çalışmalar yürütüyoruz. Bugün bir kez daha Tatvan'ın kıymetli Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani kardeşimle bir araya geldik ve Karatay Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk. Sayın başkanımızı Karatay'da ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ederken, bu ziyaretin kardeşliğimizin daha da gelişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Hasan Kılca, Hisarcık, Karatay, Tatvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Kılca, kardeş şehir belediye başkanı Geylani ile istişarede bulundu - Son Dakika

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