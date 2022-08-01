Karatay'ın dört bir tarafında parke yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Karatay'ın dört bir tarafında parke yol çalışmaları sürüyor

01.08.2022 13:02
Karatay'ın dört bir tarafında parke yol çalışmaları sürüyor

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, vatandaşların yaşam alanlarını güzelleştirmek, ilçenin tamamındaki cadde ve sokakların çok daha modern bir görünüme kavuşması amacıyla ilçede altyapı yenileme, asfalt kaplama, parke yol ile çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, vatandaşların yaşam alanlarını güzelleştirmek, ilçenin tamamındaki cadde ve sokakların çok daha modern bir görünüme kavuşması amacıyla ilçede altyapı yenileme, asfalt kaplama, parke yol ile çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Karatay Belediyesi, ilçenin daha estetik ve daha konforlu yollar, cadde ve sokaklara kavuşması adına Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı bütün ekipler sahada çalışmaya devam ediyor. Bu çerçevede ekipler, ilçenin dört bir tarafında asfalt çalışmalarının yarı sıra, alt yapısı tamamlanan yolları kilitli parke taşı döşeyerek vatandaşların yaşam alanlarını güzelleştirmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl merkez ve merkeze uzak mahallelerde 1 milyon 500 bin metrekareden fazla kilitli parke taşı döşeyen Karatay Belediyesi, bu yıl da "Karatay'ın ilçe merkezinde ne varsa bütün mahallelerde de o olacak" anlayışıyla hareket ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Karatay Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin merkeze uzak İsmil, Ovakavağı, Yarma, Göçü ve Karakaya Mahallelerindeki çalışmalarını yerinde inceledi.

Karatay Belediyesi olarak vatandaşlara verdikleri sözleri bir bir yerine getirdiklerini belirterek, Karatay'a hizmetin en iyisini yapmak için tüm ekipleriyle çalıştıklarını kaydeden Başkan Kılca, "Tek bir derdimiz var o da ilçemize ve hemşehrilerimize hizmetin en güzelini en iyisini yapmak. Bizler de yol medeniyettir diyor ve bu düsturla çalışıyoruz. Bu çerçevede Fen İşleri Müdürlüğümüze tüm bağlı ekiplerimiz, vatandaşlarımızın rahatı ve mutluluğu için ilçe genelinde gerek yeni yol açma gerekse de altyapısı tamamlanmış yerlerde kilitli parke yol çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Merkeze uzak İsmil, Ovakavağı, Yarma, Göçü ve Karakaya mahallelerindeki çalışmalarını yerinde gördük. Karatay'ımızın 80 mahallesinin tamamında altyapı tamamlanıncaya kadar tüm ekiplerimizle sahada olmaya devam edeceğiz. Çabamız, koyduğumuz hedefimizi bu dönemde tamamlamak. Yoğun bir çalışma içinde olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Karatay Belediyesi, Hisarcık, Karatay, Konya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Karatay'ın dört bir tarafında parke yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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