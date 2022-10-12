Konya politika haberleri... Karatay Aşevi binasının yapımında sona gelindi

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesinin Kızılay işbirliğiyle hayata geçirdiği yeni Aşevi'nin yapım çalışmalarında sona gelindi.

Karatay Belediyesi tarafından Kızılay işbirliğiyle Hacıveyiszade Mahallesi Müverrihhadidi Sokak'ta 3 Kasım 2021'de temeli atılan Yeni Aşevinin yapım çalışmaları tamamlanmak üzere. Geçtiğimiz yıl düzenlenen törenle temeli atılan Karatay Aşevi binası, 3 bin metrekarelik alana inşa edildi. Proje tamamlandığında günde en az 2 bin 500, acil durumlarda ise 10 bin ihtiyaç sahibi vatandaşın evine sıcak yemek hizmeti sunulmuş olacak. Yeni Aşevi'nde 5 adet sebze, meyve ve bakliyat deposu, kesimhane, soğuk hava deposu, dağıtım reyonları, idari bürolar ve toplantı salonu bulunacak.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, geçtiğimiz yıl temelini attıkları yeni Aşevi binasının yapımında sona gelindiğini söyleyerek; Aşevi binasının tamamlandığında 3 bin metrekarelik bir alanda yüksek bir kapasiteyle hizmet vereceğini söyledi. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmak istediklerine dikkat çeken Hasan Kılca, Yeni Aşevi binasının Karatay'a yakışır güzel bir hizmet olduğuna işaret etti. Hasan Kılca, "Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verecek yeni aşevi binasının temelini geçtiğimiz yıl Hacıveyiszade Mahallemizde düzenlediğimiz törenle atmıştık. Bugün ise 3 bin metrekarelik geniş bir alanda yapım çalışmalarını sürdüğümüz yeni aşevi binasının çalışmalarında artık sona geldik. Karatay Belediyesi olarak aşevi kültürünü yaşatmak ve desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz yeni aşevi binamız günde en az 2 bin 500, acil durumlarda ise 10 bin kişiye kadar hizmet verebilme kapasitesine sahip. Yeni aşevi Konya'da ihtiyaç sahiplerinin ocağını ısıtacak. Böyle bir projenin içerisinde olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Kısa zaman sonra hizmete almayı planladığınız tesisle daha iyi imkanlarla ihtiyaç duyan tüm hemşehrilerimizin yanı başında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA