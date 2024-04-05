Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mazbatasını aldı

Politika

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında Konya'da belediye başkanlığını kazanan başkanlara mazbataları verildi. Konya Adliyesi'nde düzenlenen programda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mazbatasını alarak Selçuklu'da ikinci dönemine resmi olarak başlamış oldu.

Mazbata Törenine AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer ve Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Kemal Dığrak, yeni dönem meclis üyeleri ve teşkilat üyeleri katıldı. Selçuklu Belediye Meclisi dağılımı 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında AK Parti Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı 146 bin 56 oy alarak Selçuklu Belediye Başkanı olurken belediye meclis üyeliği dağılımında ise AK Parti'den 33, Yeniden Refah Partisi'nden de 12 üye yer aldı.

"Demokrasiye sahip çıkarak oy kullanan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum"

Sonuçların tüm Konya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "31 Mart'ta seçimlerde sandığa giden ve buradaki demokrasinin güzel neticesini ortaya çıkaran tüm hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii ki bu seçimlerin yapılmasında, gerçekleştirilmesinde de çok büyük emekleri olan önce İl Seçim Kurulumuza, sonra İlçe Seçim Kurulumlarımıza, Cumhuriyet Başsavcımıza, komisyon başkanımıza, Bölge İdare Mahkememizin Başsavcısına, başkanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sonuçların tüm şehrimiz için, ilçemiz için, ülkemiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Burada seçilen hem belediye başkanlarımıza hem de meclis üyelerimize ayrı ayrı hayırlı olsun diyorum, tebrik ediyorum. Rabbim utandırmasın, mahcup etmesin, hayırlı hizmetleri hepimize inşallah nasip etsin" dedi. - KONYA