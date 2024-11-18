Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Hafta Sonu Programlarına Devam Ediyor

Politika

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, daha yaşanabilir bir Konyaaltı için hafta sonu da çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, hafta sonu ilk olarak Antalya Satranç Spor Kulübü'nün açılış programına katıldı. Sonrasında Mustafa Kemal Okulları'nın 0-6 yaş grubu kreş açılışında vatandaşla buluştu. Günün devamında Ispartalılar Derneği'nin düzenlediği ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in de katıldığı Ispartalılar Festivali'ne katılan Kotan, Ispartalı vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Fatma Kıldıran-Mahmut İpek, Meral Uçma-Sabit Gökgül ve Yaren Ayaz-Batuhan Avcıoğlu çiftlerinin de nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak olan Başkan Kotan, "Göreve geldiğimiz ilk gün söz verdiğimiz gibi, vatandaşın gerek iyi gerekse de kötü günlerinde yanlarında olmaya devam ediyoruz" dedi. Daha yaşanabilir bir Konyaaltı için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Kotan, "Temel hizmetlerimizin yanı sıra, ilçe sakinlerimizin nikah, düğün, açılış gibi programlarında olduğu gibi kötü günlerinde de yanlarında olmaya gayret ediyoruz" dedi. - ANTALYA