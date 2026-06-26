Körfez'de 2500 Denizci Tahliye Edildi - Son Dakika
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Körfez'de 2500 Denizci Tahliye Edildi

Körfez\'de 2500 Denizci Tahliye Edildi
26.06.2026 19:07
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IMO, Körfez'de mahsur kalan 115 gemi ve 2500 denizcinin tahliye sürecini başlattı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, ABD-İsrail ve İran çatışmaları sırasında Körfez'de mahsur kalan gemi ve denizcilerin tahliyesine yönelik Salı günü başlatılan süreç kapsamında 115 gemi ve 2 bin 500 denizcinin tahliye edildiğini açıkladı.

IMO, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan bir kargo gemisine gerçekleştirilen saldırının ardından 3 gün önce bölgede başlattığı tahliye planını durdurmuştu. IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sırasında Körfez bölgesinde mahsur kalan gemi ve denizcilerin tahliye edilmesine yönelik sürece ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

Dominguez, bölgede mahsur kalan denizcilerin tahliyesine ilişkin programı yeniden başlatmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtirken, Salı günü başlayan çalışmalar kapsamında toplamda 115 gemi ve 2 bin 500 denizcinin tahliye edildiğini bildirdi.

Umman açıklarında gemisine saldırı

IMO, 28 Şubat'ta başlayan ABD ve İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi geçişlerine kısıtlama getirilmesi sonucu Körfez'de mahsur kalan gemilerin ve 11 binden fazla denizcinin tahliyesine yönelik bir program başlatmıştı. Program, dün Umman açıklarındaki bir kargo gemisinin saldırıya uğradığına yönelik haberlerin ardından askıya alınmıştı.

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Ajansı (UKMTO) dün yaptığı açıklamada, Umman'ın Dahit limanının 7.5 deniz mili güneydoğusunda bir geminin vurulduğunu belirtmişti. Adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, İran'ın Singapur bayraklı Ever Lovely gemisine ateş açtığını iddia etmişti.

Boğazda mahsur kalan gemilerin tahliyesi

IMO tarafından salı günü 11 binden fazla denizcinin tahliyesi için başlatılan plan kapsamında ABD gözetimi altında biri İran suları, diğeri Umman suları üzerinden olmak üzere iki rotanın kullanılacağı duyurulmuştu. İran Devrim Muhafızları ise dün yaptığı açıklamada, boğazdan güvenli geçişin yalnızca İran tarafından belirlenen güzergahlar üzerinden mümkün olacağı ve bu kurala uymayan gemilere karşı harekete geçileceği uyarısında bulunmuştu. - LONDRA

Kaynak: İHA

Uluslararası Denizcilik Örgütü, Denizcilik, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Körfez, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Körfez'de 2500 Denizci Tahliye Edildi - Son Dakika

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