Körfez ülkeleri, Hürmüz için İran ile gelecek hafta Salalah'ta görüşecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Körfez ülkeleri, Hürmüz için İran ile gelecek hafta Salalah'ta görüşecek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Financial Times'ın haberine göre Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları, Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yönetmek için geçici bir anlaşma sağlanması amacıyla önümüzdeki hafta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelecek. Görüşmenin Umman'ın kıyı kenti Salalah'ta yapılması bekleniyor.

Financial Times gazetesinin haberine göre Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yönetmek için geçici bir anlaşmaya varılmasını sağlamak amacıyla Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları, önümüzdeki hafta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşecek.

İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin yönetilmesine ilişkin yapılacak anlaşma için diplomatik çabalar hız kazandı. Financial Times gazetesinin konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Körfez ülkelerinin dışişleri bakanları, Umman ve İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gemi trafiğini yönetmek amacıyla geçici bir anlaşma sağlanması için önümüzdeki hafta İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir araya gelecek. Habere göre görüşme, Umman'ın kıyı kenti Salalah'ta yapılmasının beklendiği ifade edildi.

Toplantının amacı, petrol akışında yaşanan aksamalar nedeniyle Hürmüz Boğazı üzerinden yapılacak sevkiyatların geçici olarak yönetilmesine yönelik bir anlaşmaya destek sağlamak.

İran ve Umman, Ağustos ayında Hürmüz Boğazı üzerinden deniz trafiğinin yeniden açılması konusunda bir anlaşmaya yakın olduklarını belirtmişti.

Kaynak: İHA

Financial Times, Körfez Ülkeleri, Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Diplomasi, Politika, Körfez, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Politika Körfez ülkeleri, Hürmüz için İran ile gelecek hafta Salalah'ta görüşecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler Bir çuval sarımsak için 2 milyon 97 bin lira ceza ödediler
Rize’de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor Rize'de bu mezardan gelen sesleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü 65 yaşındaki teyzenin acı sonu Önce cinsel saldırıda bulundu sonra öldürdü! 65 yaşındaki teyzenin acı sonu
Dünya savaş tarihine geçecek operasyon Dünya savaş tarihine geçecek operasyon
Polisi görünce koşmaya başladı Nefes kesen kovalamaca kamerada Polisi görünce koşmaya başladı! Nefes kesen kovalamaca kamerada
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

11:22
İsmail Kartal’a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı Nedeni pes dedirtti
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti
11:22
İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na çok ağır sözler: Allah kimseyi bu duruma düşürmesin
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
10:47
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon 27 kişi yakalandı
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı
10:23
Fenerbahçe’de istifa krizi çözüldü İşte çıkan karar
Fenerbahçe'de istifa krizi çözüldü! İşte çıkan karar
09:50
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu: TÜRKPOL kuruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 11:36:26. #.0.2#
SON DAKİKA: Körfez ülkeleri, Hürmüz için İran ile gelecek hafta Salalah'ta görüşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement