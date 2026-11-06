Kosova Başbakan Yardımcısı Damka, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı ziyaret etti

Kosova Başbakan Yardımcısı Damka, Şanlıurfa Valisi Şıldak'ı ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti. Görüşmede Şanlıurfa ile Kosova arasında geliştirilebilecek ekonomik, ticari ve kültürel ilişkiler ele alındı. Şıldak, duyduğu memnuniyeti belirterek Damka ve heyetine teşekkür etti.
Kosova Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'ı ziyaret etti.
Vali Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Damka ile görüşmesinde dostluk ve kardeşlik bağları çerçevesinde Şanlıurfa ile Kosova arasında geliştirilebilecek ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin ele alındığını bildirdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Şıldak, Kosova Başbakan Yardımcısı Fikrim Damka ve beraberindeki heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür etti.
Kaynak: AA
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