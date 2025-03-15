Kosova Seçim Sonuçları: VV Parti Önde

Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) Başkanı Kreshnik Radoniqi düzenlediği basın toplantısında, 9 Şubat'ta gerçekleştirilen genel seçimlerde Başbakan Albin Kurti'nin lideri olduğu Kendin Karar Al Hareketi'nin (VV) yüzde 42,30 oy alarak sandıktan 1. parti çıktığını açıkladı.

Kosova'da 9 Şubat tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Kosova Merkez Seçim Komisyonu (KQZ) Başkanı Kreshnik Radoniqi düzenlediği basın toplantısında, seçimde en fazla oyu Başbakan Albin Kurti'nin lideri olduğu Kendin Karar Al Hareketi'nin (VV) aldığını belirterek, Kosova Demokratik Partisi'nin (PDK) ikinci, Kosova Demokratik Birliği'nin (LDK) ise üçüncü olduğunu ifade etti. Açıklanan resmi sonuçlara göre, VV oyların yüzde 42,30, PDK yüzde 20,95, LDK ise yüzde 18,27 aldığı belirtildi.

KQZ'ye göre 20'si azınlık gruplarının temsilcileri olmak üzere 120 milletvekilinin bulunduğu Kosova Meclisindeki dağılım şöyle oldu: Başbakan Kurti'nin lideri olduğu VV Partisi 48 sandalye, Kosova Demokratik Partisi (PDK) 24 sandalye, Kosova Demokratik Birliği (LDK) 20 sandalye, Kosova'nın Geleceği için İttifak 8 sandalye elde etti. Kosovalı Türkleri temsilen Kosova Demokratik Türk Partisi ise 2 sandalye ile Kosovalı Türkleri temsil edecek. - PRİZREN