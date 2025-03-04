Kremlin'den ABD'nin Askeri Yardımını Durdurma Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Kremlin'den ABD'nin Askeri Yardımını Durdurma Açıklaması

Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı durdurmasının barış sürecini cesaretlendirebileceğini belirtti.

04.03.2025 13:46
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı durdurma kararına ilişkin "Bu adım, eğer bu doğruysa, Kiev'i barış süreci için gerçekten cesaretlendirebilir. Şuana kadar bu savaşın asıl destekçisinin ABD olduğu oldukça açıktır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz cuma günü Beyaz Saray'da yaşadığı tartışma sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya ile müzakerelere başlaması yönünde baskı yapmak amacıyla Ukrayna'ya askeri yardımı durdurma kararı aldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin bu adımına yönelik açıklamasında, ABD'nin askeri yardımı durdurma kararının "barışa en iyi katkı" olacağını ancak Trump'ın bu adımının detaylarını netleştirmesi gerektiğini söyledi. ABD'nin kararına ilişkin yorumlarında dikkatli ifadeler kullanan Peskov, karara ilişkin detayların bilinmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu adım, eğer bu doğruysa, Kiev'i barış süreci için gerçekten cesaretlendirebilir. Şuana kadar bu savaşın asıl destekçisinin ABD olduğu oldukça açıktır. Eğer ABD, silah tedarikçisi olmaktan vazgeçer ya da bu tedariki askıya alırsa bu barışa yapılacak en iyi katkı olacaktır" dedi.

Rusya tarafının, Trump'ın Ukrayna'da barış isteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna'ya barış getirme arzusuna yönelik açıklamalarını duyuyoruz ve bu memnuniyet verici.

Bu doğrultuda önerilen eylemler hakkında bazı şeyler görüyor ve bazı bilgiler alıyoruz. Bu da memnuniyet verici. Ancak durumun gerçekte nasıl geliştiğini görmeye devam edeceğiz" dedi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kremlin'den ABD'nin Askeri Yardımını Durdurma Açıklaması - Son Dakika

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