Kremlin Sözcüsü Peskov: "Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir" - Son Dakika
Üye Girişi

Kremlin Sözcüsü Peskov: "Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir"

02.08.2022 15:35
Kremlin Sözcüsü Peskov: "Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir" dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, olası Tayvan ziyaretine yönelik Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pelosi'nin, Tayvan'ı ziyaretini değerlendirerek, "Tabi ki burada Çin ile kesinlikle dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu soruna karşı tavrı anlaşılır ve kesinlikle haklı. ABD bu hassasiyete saygı duymak yerine maalesef tercih yapıyor. Böyle bir yüzleşme iyiye alamet değil. Buradan sadece pişmanlık çıkar. Pelosi'nin şu an kesin olarak oraya ulaşacağını söyleyemeyiz. Ancak olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir ve bölgede gerilimin artmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yapacağı görüşmeye dair de açıklamalarda bulunan Peskov, Putin ve Erdoğan'ın Karadeniz limanlarından tahıl çıkışlarıyla ilgili detayları konuşacağını aktararak, "Görüşmeler, ikili işbirliği konularına, ekonomiye ve Suriye ve Ukrayna krizleri gibi bölgesel sorunların ele alınmasına atfedilecek. Ukrayna limanlarından tahılın çıkarılmasıyla ilgili mekanizmanın işleyiş verimliliği konusunda saat ayarı yapmak için de iyi bir fırsat olacak" dedi. - MOSKOVA

YORUMLAR
500
Kremlin: Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir Kremlin: Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir Pelosi'nin yarın akşam Tayvan'a gelmesi bekleniyor Pelosi'nin yarın akşam Tayvan'a gelmesi bekleniyor
Kaynak: İHA

Dmitriy Peskov, Nancy Pelosi, Kremlin, Tayvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü Peskov: 'Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:18 CHP'nin vekil çıkamadığı şehirde Kılıçdaroğlu'ndan özeleştiri: Kucaklaşmaya ve helalleşmeye geldik
15:14 Sosyal medyada yine kaos! KPSS'de çıkan 20 sorunun bir hazırlık kitabındaki sorularla aynı olduğu ileri sürüldü
15:10 Galatasaray'dan Mertens bombası! Oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro maaş teklif edildi
15:06 Bakan Kurum'dan müjde: Kira ve konut fiyatlarında gerileme olacak
15:04 Düşük maaşla oynadığı iddia edilmişti! Emirhan İlkhan'ın Beşiktaş'la 4.5 milyon liraya anlaştığı ortaya çıktı
15:02 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: En kısa zamanda kalıcı bir düşüşü sağlamayı amaçlıyoruz
14:55 Yıldız Tilbe, skandal bir istekte bulunan kadına sert tepki gösterdi: Seni sahneye alır, o eteğini çıkartırım
14:47 Sorun çözüldü! Burak Yılmaz yeni takımıyla ilk maçına çıktı
14:15 Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde Avrupa Ligi'ndeki rakibi Austria Wien olacak
14:04 Galatasaray'la ismi anılıyordu! Brighton, Florian Grillitsch'ten vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 15:35:55. #1.12#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü Peskov: "Pelosi'nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement