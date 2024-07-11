Kremlin Sözcüsü: NATO Liderler Zirvesi, Rusya'nın barış ve diyalog isteğine karşı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kremlin Sözcüsü: NATO Liderler Zirvesi, Rusya'nın barış ve diyalog isteğine karşı

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, NATO Liderler Zirvesi'nde kabul edilen bildirinin, Rusya'nın Avrupa ve ABD'deki karşıtlarının Ukrayna konusunda barış ve diyalogdan yana olmadığını gösterdiğini belirtti. Peskov, NATO'nun Ukrayna'ya doğru genişlemesinin Rusya'nın güvenliğine yönelik kabul edilemez bir tehdit olduğunu ifade etti. Ayrıca, NATO'nun çatışmayı sürdürmek için oluşturulmuş bir ittifak olduğunu ve Rusya'yı baskı altına alarak stratejik yenilgiye uğratmak istediğini söyledi.

11.07.2024 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "NATO Liderler Zirvesi'nde kabul edilen bildiri, Rusya'nın Avrupa'daki ve ABD'deki karşıtlarının Ukrayna konusunda barış ve diyalogdan yana olmadığını gösteriyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD'nin başkenti Washington DC'de devam eden NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. NATO'nun askeri altyapısının Rusya sınırlarına doğru ilerlemeye devam ettiğini kaydeden Peskov, ittifakın Ukrayna'ya doğru genişlemesinin Rusya'nın güvenliğine yönelik "kabul edilemez" bir tehdit olduğunu belirtti. "NATO Liderler Zirvesi'nde kabul edilen bildiri, Rusya'nın Avrupa'daki ve ABD'deki karşıtlarının Ukrayna konusunda barış ve diyalogdan yana olmadığını gösteriyor" ifadesini kullanan Peskov, "Kuzey Atlantik İttifakı bir güvenlik sağlama aracı değil, bir çatışma aracı" dedi.

NATO'nun çatışmayı sürdürmek için oluşturulmuş bir ittifak olduğunu bir kez daha doğruladığını ve Ukrayna çevresindeki çatışmaya fiilen müdahil olduğunu söyleyen Peskov, "İttifakın ana hedeflerinden birinin peşinde olduğu açık, Rusya'yı baskı altına alarak stratejik yenilgiye uğratmak istiyorlar. Bu da bizi, yapılan görüşmede alınan kararları çok derinlemesine analiz etmeye, kabul edilen bildiri metnini çok dikkatli incelemeye mecbur bırakıyor. Bu ülkemizin ulusal güvenliğine yönelik çok ciddi bir tehdit. Bütün bunlar NATO'yu caydırmak için dikkatli, koordineli ve etkili müdahale önlemleri almamızı gerektirecek" ifadelerini kullandı.

Batı'da Ukrayna'daki duruma karşı daha "objektif" bakış açısına sahip liderler de olduğunu vurgulayan Peskov, söz konusu liderlerin baskı altında kaldığını, diğer liderlerin çatışmacı açıklamalarının üstesinden gelmenin onlar için çok zor olduğunu belirtti. Ukrayna'nın Kasım ayında ikinci bir "barış konferansı" düzenlemek istediğine ilişkin yapılan haberlerle ilgili konuşan Peskov, şu anda bu konuyla ilgili kesin bir bilgi olmadığını söyledi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirisi imzalanmıştı. Gelecek yıl içerisinde Ukrayna'ya 40 milyar euro tutarında asgari yardım sözü verilen bildiride, müttefiklerin NATO üyeliği de dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik entegrasyonuna giden "geri dönüşü olmayan yolda" Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceği vurgulanmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Dmitry Peskov, Ukrayna, Kremlin, Rusya, Nato, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü: NATO Liderler Zirvesi, Rusya'nın barış ve diyalog isteğine karşı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:25:22. #1.13#
SON DAKİKA: Kremlin Sözcüsü: NATO Liderler Zirvesi, Rusya'nın barış ve diyalog isteğine karşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement