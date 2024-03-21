Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerinin Ukrayna'ya silah sağlanması için kullanılmasını değerlendirmesi hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna için kullanılmasına karşılık vereceğiz" dedi.
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerinin Ukrayna'ya silah sağlanması için kullanılmasını değerlendirmesine Kremlin Sarayı'ndan cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, AB'nin söz konusu planı hakkında yaptığı açıklamada, "Doğal olarak, şu anda mevcut olan ve gelecekte mümkün olacak tüm muhtemel yargı mekanizmalarını kullanacağız. Karşılıklılık temelinde misilleme yapmayacağız, kendi çıkarlarımıza uygun farklı yöntemler seçeceğiz" dedi.
Peskov, Fransa'nın yanı sıra Ukrayna'ya asker göndermeyi planlayan diğer ülkeleri de uyararak, "Anladığım kadarıyla şu ana kadar kesin bir bilgi yok. Her halükarda, bazı yabancı askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesinin çok olumsuz ve geri dönülemez sonuçları olacağını defalarca söyledik" dedi. - MOSKOVA
Son Dakika › Politika › Kremlin Sözcüsü: Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına karşılık vereceğiz - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'ın Efeler, Köşk ve Nazilli ilçelerinde seçim çalışmaları yürüttü. Akşener, Efeler ilçesinde vatandaşları selamlayarak Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı ziyaret etti. Köşk ilçesinde partisinin adayına destek isteyen Akşener, Nazilli'de ise esnaf ziyaretinde bulundu ve seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütlerinin propagandasını yaptığı tespit edilen 4 kişi gözaltına alındı. Manisa İI Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, şahısların Turgutlu ilçesinde yakalandığı ve adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.
Bilecik'te yapılan Nevruz Bayramı kutlamalarında eğlenceli ve rekabetli anlar yaşandı. Programa birçok protokol üyesi, öğrenci ve vatandaş katıldı. Vali Aygöl, törende yumurtaların öğrenci ve kadınlara hediye edilmesini istedi. Ayrıca halat çekme yarışması da düzenlendi.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan Şampiyon Melekler İlkokul ve Ortaokulu'nun açılışına katıldı. Açılışta Tatar, depremzede vatandaşlara desteklerini göstermek amacıyla yapılan konteyner evlerin açılışını da gerçekleştirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Efeler Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile görüştü. Aydın'a gelen Akşener, Efeler ilçesinde otobüs turu attı ve hediye sepetleri aldı. Atay, Akşener'e plaket verirken, Akşener de Atay'a vazo hediye etti. Akşener, daha sonra Nazilli ve Söke ilçelerindeki programlara katılmak üzere ilçeden ayrıldı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de, Uluslararası Irkçılıkla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen gösteride yüzlerce kişi, 'Herkes için insan hakları' sloganıyla bir araya geldi. Kreuzberg semtinde toplanan göstericiler, Adalbert Caddesi'nde ele ele tutuşarak 'ırkçılığa karşı insan zinciri' oluşturdu. Göstericiler, dövizlerle ırkçılığa karşı mesajlarını iletti.
Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde terör propagandası yapan ve polise taş atan gruba emniyet ekipleri müdahale ederken, 166 kişi gözaltına alındı. Etkinliğe katılanlar aramaları yapıldıktan sonra alana alındı. Bazı kişilerin bölücü terör örgütü lehine slogan atması ve polise taş atması üzerine polis biber gazıyla müdahale etti ve terör örgütü lehine slogan attığı belirlenen 166 kişi gözaltına alındı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu belirtti. Karaaslan, seçim sürecini yoğun bir tempo içerisinde sürdürdüklerini söyledi. Belediye başkanlığının sorumluluğunun çok önemli olduğunu vurgulayan Karaaslan, yerel yönetimlerin Türkiye'nin kalkınması için çok önemli olduğunu vurguladı.
Diyarbakır'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) öncülüğünde nevruz etkinliği düzenlendi. Etkinlikte DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı. Etkinlik sırasında terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı, polis müdahale etti ve 166 kişi gözaltına alındı.
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