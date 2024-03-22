Kremlin Sözcüsü: Ukrayna'daki çatışma hukuken savaş değil - Son Dakika
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Politika

Kremlin Sözcüsü: Ukrayna'daki çatışma hukuken savaş değil

Kremlin Sözcüsü: Ukrayna\'daki çatışma hukuken savaş değil

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun Batı'nın müdahalesinin ardından savaşa dönüştüğünü ancak bunun hukuken bir 'savaş' anlamına gelmediğini söyledi. Peskov, Batı'nın çatışmaya doğrudan müdahalesinin fiilen bir savaşa dönüştürdüğünü belirtirken, muhaliflerin kullandığı savaş kelimesinin farklı bağlamlarda kullanılabileceğini ifade etti.

22.03.2024 15:48  Güncelleme: 15:53
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki özel askeri operasyonun Batı'nın müdahalesinin ardından savaşa dönüştüğünü ancak bunun hukuken bir "savaş" anlamına gelmediğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. Peskov, "Batı'nın (çatışmaya) girdiği andan itibaren bu bizim için bir savaşa dönüştü. Bu herhangi bir hukuki değişiklik anlamına gelmez. Bu, hala hukuken özel bir askeri operasyondur" dedi.

Kolektif Batı'nın çatışmaya doğrudan müdahalesini arttırmasının bu durumu "fiilen" bir savaşa dönüştürdüğünü vurgulayan Peskov, ifade ettiği savaş durumunun protestocuların söylediği savaşla aynı olmadığını, bu nedenle kıyaslanmaması gerektiğini belirtti. Peskov, "Bu tamamen uygun olmayan bir karşılaştırma, çünkü onların (muhaliflerin) bağlamı benimkinden farklı. Savaş kelimesi farklı bağlamlarda kullanılabiliyor" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 24 Şubat 2022'de NATO'ya yakınlaştığı düşüncesiyle ülkesinin tehlikede olduğunu belirterek Ukrayna'ya "özel askeri operasyon" başlatıldığını duyurmuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kremlin Sözcüsü: Ukrayna'daki çatışma hukuken savaş değil - Son Dakika

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